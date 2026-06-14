Empat Anggota Delegasi Iran Lolos Banding Visa Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Empat anggota delegasi Iran berhasil memenangkan banding atas penolakan visa masuk ke Amerika Serikat untuk mengikuti ajang Piala Dunia 2026. Namun, 11 anggota delegasi lainnya masih belum mendapatkan izin masuk ke negara tersebut, demikian menurut laporan media.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Amerika Serikat menolak permohonan visa sejumlah anggota delegasi tim nasional Iran menjelang Piala Dunia, termasuk sejumlah staf pelatih.

Dari 15 anggota delegasi Iran yang awalnya mengalami penolakan visa, 10 orang mengajukan permohonan baru setelah tim memindahkan markas persiapan mereka ke Meksiko. BBC pada Sabtu melaporkan bahwa empat dari permohonan banding tersebut akhirnya disetujui AS.

Mereka yang memperoleh visa antara lain seorang anggota staf teknis tim yang bertugas sebagai analis serta dua pegawai dari departemen internasional federasi sepak bola Iran.

Sementara itu, enam pemohon lainnya kembali ditolak. Mereka termasuk Presiden Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) Mehdi Taj, salah satu wakil presiden federasi, dua manajer tim yang bertanggung jawab atas operasional harian, seorang petugas media, serta seorang petugas keamanan.

Menurut jadwal turnamen, Iran akan menghadapi Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni di Inglewood, California, pada fase grup. Setelah itu, Iran dijadwalkan melawan Mesir di Seattle pada 26 Juni.

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