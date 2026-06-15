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Rian Alfianto
Senin, 15 Juni 2026 | 17.53 WIB

Isi Kesepakatan Damai AS-Iran Terungkap, Aset Rp 390 Triliun Dibuka dan Sanksi Minyak Siap Dicabut

Ilustrasi bendera AS dan Iran. (kuwaittimes) - Image

Ilustrasi bendera AS dan Iran. (kuwaittimes)

JawaPos.com - Detail awal kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mulai terungkap. Media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran, Mehr News, mempublikasikan rancangan memorandum kesepahaman berisi 14 poin yang disebut menjadi dasar perundingan kedua negara.

Jika isi dokumen tersebut benar-benar diterapkan, Iran berpotensi memperoleh akses kembali terhadap aset senilai USD 24 miliar yang selama ini dibekukan, sementara sanksi terhadap sektor minyak dan petrokimia dapat ditangguhkan.

Di sisi lain, Amerika Serikat disebut akan mengakhiri blokade laut dan membuka jalan bagi dimulainya negosiasi komprehensif terkait program nuklir Iran.

Namun demikian, isi dokumen yang dipublikasikan Mehr News tersebut belum diverifikasi secara independen dan hingga kini belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Iran maupun Amerika Serikat.

Apa Saja Isi Kesepakatan Damai AS-Iran?

Menurut laporan Mehr News, rancangan kesepakatan dimulai dengan penghentian permanen seluruh operasi militer di berbagai front konflik, termasuk Lebanon.

Selain itu, Washington disebut berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran dan menghormati kedaulatan Republik Islam tersebut. Poin lain yang dinilai sangat strategis adalah rencana pencabutan blokade laut Amerika Serikat dalam waktu 30 hari.

Dalam periode yang sama, pasukan AS di sekitar Iran juga disebut akan ditarik, sementara Selat Hormuz dibuka kembali di bawah pengaturan yang disepakati Teheran.

Langkah ini berpotensi meredakan ketegangan geopolitik yang selama beberapa bulan terakhir mengganggu perdagangan energi global.

Salah satu bagian paling penting dalam dokumen tersebut berkaitan dengan aspek ekonomi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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