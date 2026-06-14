Man of The Match Australia vs Turki di Piala Dunia 2026: Kejutan Nestory Irankunda Bintang 20 Tahun

JawaPos.com - Nestory Irankunda menjadi man of the match dalam kemenangan Australia atas Turki pada laga Grup D Piala Dunia 2026, Minggu (14/6) pagi WIB. Winger berusia 20 tahun itu mencetak satu gol dan membawa Socceroos meraih tiga poin penting setelah menang 2-0 atas wakil Eropa tersebut.

Kemenangan Australia menjadi salah satu hasil mengejutkan pada pertandingan awal Piala Dunia 2026. Tim asuhan Tony Popovic tampil disiplin sepanjang laga dan mampu memanfaatkan peluang dengan efektif untuk mengamankan kemenangan.

Mengapa Nestory Irankunda Terpilih Sebagai Man of The Match? Nestory Irankunda menjadi sosok paling menonjol dalam pertandingan Australia vs Turki berkat kontribusi langsungnya terhadap kemenangan Socceroos. Pemain sayap yang kini memperkuat Watford tersebut mencetak gol pembuka pada menit ke-27 dan terus merepotkan pertahanan lawan sepanjang laga.

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Seperti dikutip dari FIFA, penghargaan man of the match diberikan kepada Irankunda setelah penampilannya yang impresif. Gol yang dicetaknya menjadi momentum penting yang mengubah jalannya pertandingan dan meningkatkan kepercayaan diri Australia.

Menurut data Fotmob, Irankunda tampil selama 61 menit sebelum ditarik keluar. Meski tidak bermain penuh, kontribusinya sangat terasa dalam skema serangan Australia yang lebih banyak mengandalkan transisi cepat.

Pemain berusia 20 tahun itu mencatatkan 18 sentuhan sepanjang pertandingan. Tiga di antaranya terjadi di dalam kotak penalti Turki, menunjukkan kemampuannya menemukan ruang berbahaya di area pertahanan lawan.

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Bagaimana Peran Irankunda dalam Taktik Australia? Australia tampil dengan pendekatan yang cukup konservatif saat menghadapi Turki. Tony Popovic memilih memainkan lima bek untuk meredam agresivitas lawan sekaligus mengandalkan kecepatan pemain sayap saat melakukan serangan balik.

Patrick Beach yang baru berusia 22 tahun dipercaya mengawal gawang menggantikan kiper senior Matthew Ryan. Keputusan tersebut menjadi salah satu kejutan dalam susunan pemain Australia pada laga pembuka mereka di Grup D.