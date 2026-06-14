Hasil Piala Dunia 2026, Ketika Australia Mengharumkan Bangsa Asia Usai Gulung Turki

Nestory Irankunda (kanan) mencetak gol pertama Australia ke gawang Turki di Grup D Piala Dunia 2026. (Getty Images)
JawaPos.com - Australia memulai kampanye Piala Dunia 2026 mereka dengan kemenangan telak 2-0 atas Turki.
Nestory Irankunda membawa Socceroos unggul di babak pertama saat mentas di Vancouver, dengan Connor Metcalfe menggandakan keunggulan mereka setelah jeda.
Itu adalah penampilan yang sangat terorganisir dan klinis dari tim asuhan Tony Popovic, yang mampu menahan dominasi penguasaan bola lawan mereka termasuk Turki di Grup D.
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Pertandingan sejatinya milik Turki, di mana mereka selalu mengancam pertahanan Socceroos. Terbukti, pada menit ke-27, sundulan Arda Guler nyaris memberikan keunggulan sebelum diselamatkan kiper Australia Patrick Beach yang melakukan debut internasionalnya.
Setelah itu, keajaiban dimiliki Australia karena dalam sekejap Irankunda lolos untuk berlari melewati pertahanan dan mencetak gol ke sudut gawang Turki.
Itu adalah pengalaman yang tidak akan dilupakan kiper Australia itu dalam waktu singkat. Ia berperan penting dalam menahan tekanan Turki yang semakin meningkat, melakukan penyelamatan spektakuler dari tembakan jarak jauh Abdulkerim Bardakci yang membentur tiang gawang.
Pertandingan ditentukan 15 menit sebelum berakhir. Australia melakukan serangan balik dan bola diberikan kepada Metcalfe di tepi kotak penalti, yang dengan ahli mengarahkan tembakannya di luar jangkauan Ugurcan Cakir.
Turki berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan, tetapi tidak mampu mengalahkan Beach yang tampil impresif.
Kemenangan ini ditandai dengan penampilan gemilang dari pencetak gol Irankunda. Mantan pemain sayap Bayern Munchen ini bermain cemerlang untuk Watford di Championship musim lalu dan menunjukkan kecepatan dan kontrol yang luar biasa untuk memanfaatkan serangan balik Australia yang jarang terjadi dan menyelesaikannya dengan ahli.
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