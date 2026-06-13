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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 14 Juni 2026 | 06.39 WIB

Prediksi Susunan Pemain Australia vs Turki: Hakan Calhanoglu Pantang Anggap Remeh Lawan

Kapten timnas Turki Hakan Calhanoglu. (Dok. Hakan Calhanoglu) - Image

Kapten timnas Turki Hakan Calhanoglu. (Dok. Hakan Calhanoglu)

JawaPos.com - Hakan Calhanoglu pantang anggap remeh Australia saat menghadapi timnas Turki. Laga Grup D Piala Dunia tersebut dimainkan di BC Place, Minggu (14/6) pukul 11.00 WIB.

Cuaca panas tidak akan dijadikan alasan Hakan Calhanoglu dan beradaptasi dengan hal itu. Sang kapten menegaskan bahwa timnas Turki tetap menerapkan permainan yang sama.

"Kami sudah terbiasa dengan cuaca panas. Kami ingin memainkan permainan kami tanpa membuat alasan. Lagipula, setiap negara akan bermain dalam cuaca panas ini. Mereka harus beradaptasi. Kami telah mempersiapkan pertandingan ini sebaik mungkin. Tanpa membuat alasan, kami akan memainkan permainan kami sendiri dan, insya Allah, kami akan menang,” kata Hakan Calhanoglu saat jumpa pers yang dikutip dari Fanatik, Sabtu (13/6).

Menghadapi Australia, Calhanoglu mewaspadai permainan fisik lawannya itu. Bahkan, dia mewanti-wanti saat situasi bola mati.

"Rasa hormat kami kepada lawan tidak terbatas. Kami tidak meremehkan lawan mana pun. Kami tahu mereka adalah tim yang kuat secara fisik. Kami harus sangat berhati-hati dalam situasi bola mati. Tim kami lebih berbakat. Kami juga akan menunjukkan kekuatan kami sendiri," jelas Calhanoglu.

Pemain Inter Milan tersebut juga dimintai komentarnya atas pernyataan bek Australia Milos Degenek yang mengatakan bahwa pemain timnas Turki tidak punya pengalaman di Piala Dunia. Calhanoglu mengatakan bahwa pernyataan tersebut dijadikan motivasi bagi rekan setimnya.

"Saya melihat komentar-komentar itu. Tim kami memiliki pemain-pemain berbakat dan berpengalaman. Kami tidak meremehkan lawan mana pun. Mereka mengenal kami, tetapi kami tidak mengenal mereka. Kami akan memasuki pertandingan dengan kesiapan 100 persen. Wawancara-wawancara itu telah sampai ke telinga kami. Itu lebih baik bagi kami. Tim sudah termotivasi,” tandas Hakan Calhanoglu.

Prediksi susunan pemain Australia vs Turki

Timnas Australia dan Turki sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob.

Australia (3-4-2-1)
Kiper: Ryan
Bek: Circati, Burgess, Souttar
Gelandang: Bos, Irvine, O'Neill, Italiano,
Penyerang: Leckie, Metcalfe, Toure

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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