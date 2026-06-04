Timnas Amerika Serikat vs Paraguay: Mengapa Kartu Kuning Tim Ream Dibatalkan oleh VAR?

JawaPos.com - Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat dan Paraguay menghadirkan sebuah momen yang cukup langka dan memancing perdebatan. Kapten AS, Tim Ream, sempat menerima kartu kuning sebelum keputusan tersebut dibatalkan setelah campur tangan VAR.

Yang lebih menarik, pemain Paraguay Miguel Almiron justru berakhir dengan kartu kuning karena dianggap melakukan simulasi. Melansir The Independent, Timnas Amerika Serikat sudah unggul nyaman 3-0 ketika insiden tersebut terjadi.

Tim Ream berusaha mengawal Miguel Almiron hingga mendekati garis gawang timnya sendiri. Almiron kemudian terjatuh, dan wasit asal Belanda Danny Makkelie langsung menganggap bek veteran AS itu melakukan pelanggaran.

Ream pun diganjar kartu kuning. Namun, tayangan ulang memperlihatkan bahwa tidak ada kontak yang terjadi antara kedua pemain. Almiron tampak terjatuh tanpa sentuhan dan dianggap melakukan diving.

Pertandingan sempat dihentikan ketika layar besar Stadion SoFi menampilkan tulisan "Pemeriksaan VAR – mistaken identity".

Setelah melihat ulang insiden tersebut melalui monitor di pinggir lapangan, Makkelie memutuskan membatalkan kartu kuning untuk Ream dan justru memberikan kartu kuning kepada Almiron karena simulasi.

Mengapa Keputusan Ini Menjadi Sorotan? Keputusan tersebut dianggap tidak biasa karena sesuai regulasi, VAR tidak dapat digunakan untuk meninjau atau membatalkan kartu kuning. Intervensi VAR umumnya hanya diperbolehkan dalam empat situasi, yakni gol, penalti, kartu merah langsung, dan kesalahan identitas.

Dalam kasus ini, banyak yang menilai insiden tersebut lebih merupakan kesalahan penilaian wasit daripada kasus salah identitas.Karena itulah, keputusan yang diambil memunculkan tanda tanya dan menjadi bahan diskusi di kalangan pengamat.