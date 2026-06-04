Kabar Cedera Christian Pulisic Setelah Kemenangan Telak Timnas Amerika Serikat

JawaPos.com - Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan cara yang nyaris sempurna. Tim asuhan Mauricio Pochettino tampil dominan dan membungkam Paraguay dengan skor telak 4-1 di depan pendukung sendiri.

Semua berjalan sesuai rencana. Taktik Pochettino sukses, para pemain tampil gemilang, dan atmosfer stadion begitu meriah. Namun, ada satu momen yang sempat membuat para pendukung tuan rumah menahan napas, yakni ketika Christian Pulisic tidak kembali ke lapangan pada babak kedua.

Bintang utama USMNT itu terpaksa ditarik keluar setelah mengalami masalah pada kaki kirinya.

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Apa Cedera yang Dialami Christian Pulisic? Pulisic sebenarnya tampil impresif pada babak pertama. Namun, sebuah benturan yang diterimanya membuat pemain AC Milan tersebut harus mengakhiri pertandingan lebih cepat.

Melansir Sports Illustrated, usai laga, Pulisic menjelaskan bahwa masalah yang dialaminya tidak terlalu serius.

“Saya hanya sedikit terkena tendangan di babak pertama, jadi saya sangat berharap itu bukan apa-apa,” ungkap Pulisic.

Pemain berusia 27 tahun itu menambahkan bahwa bagian yang mengalami masalah adalah betis kiri. Menurut Mauricio Pochettino, cedera tersebut sebenarnya sudah mulai dirasakan Pulisic beberapa hari sebelum pertandingan melawan Paraguay. Benturan yang diterimanya di babak pertama membuat rasa sakit itu semakin terasa.

Pelatih asal Argentina tersebut bahkan mengungkapkan bahwa kondisi Pulisic sempat memburuk saat jeda pertandingan. “Ketika tubuh Pulisic mulai kedinginan, dia tidak bisa berjalan,” kata Pochettino kepada wartawan.