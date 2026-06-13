Telemundo Tolak Tayangkan Iklan saat Cooling Break Piala Dunia, Pilih Tampilkan Suasana Stadion

JawaPos.com - Keputusan stasiun televisi Telemundo untuk tidak menayangkan iklan selama cooling break pada ajang Piala Dunia 2026 menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola. Sikap itu terungkap saat pertandingan Kanada melawan Bosnia ketika salah satu komentator menyampaikan alasan di balik kebijakan yang mereka ambil.

Dalam siaran langsung tersebut, komentator Telemundo menyebut bahwa mereka termasuk sedikit stasiun televisi di dunia yang tetap mempertahankan tayangan pertandingan tanpa diselingi iklan saat jeda cooling break berlangsung. Penonton berhak menyaksikan apa yang terjadi di dalam stadion meski pertandingan sedang dihentikan sementara.

Karena itu, Telemundo memilih tetap menampilkan gambar suasana lapangan, aktivitas pemain, serta reaksi para suporter di tribune dibanding memanfaatkan waktu tersebut untuk slot komersial. "Kami lebih menyukai cara lama. Penonton berhak melihat apa yang dilakukan para pemain di lapangan," ujar komentator tersebut dalam siaran langsung.

Baca Juga:Bhayangkara FC Bidik Mauricio Souza Sebagai Pengganti Paul Munster Musim Depan

Pernyataan itu langsung menarik perhatian publik. Di era sepak bola modern, jeda pertandingan sering kali menjadi ruang yang dimanfaatkan penyiar untuk menayangkan iklan demi memaksimalkan pendapatan. Bahkan, beberapa detik jeda singkat sekalipun kerap digunakan untuk kepentingan komersial.

Namun, Telemundo mengambil pendekatan berbeda. Mereka memilih mempertahankan pengalaman menonton yang lebih utuh dengan memperlihatkan atmosfer stadion yang jarang mendapat sorotan saat pertandingan berlangsung.

Keputusan tersebut mendapat respons positif dari banyak penonton di media sosial. Tidak sedikit yang mengapresiasi langkah Telemundo karena dianggap lebih mengutamakan pengalaman penonton dibanding kepentingan bisnis.

Bagi sebagian penggemar sepak bola, momen cooling break bukan sekadar waktu istirahat bagi pemain. Pada saat itulah kamera sering menangkap berbagai sisi menarik pertandingan, mulai dari instruksi pelatih, interaksi antar pemain, hingga ekspresi suporter yang menciptakan warna tersendiri dalam sebuah laga.

Langkah Telemundo juga memunculkan diskusi mengenai arah industri penyiaran olahraga yang semakin dipenuhi unsur komersial. Meski iklan tetap menjadi sumber pemasukan penting bagi televisi, sebagian penonton merasa atmosfer pertandingan seharusnya tetap menjadi bagian utama yang disajikan kepada publik.