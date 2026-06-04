Reaksi Folarin Balogun Usai Cetak Brace untuk Timnas AS: Malam yang Seperti Mimpi

JawaPos.com - Folarin Balogun masih sulit mempercayai apa yang baru saja ia lakukan. Striker AS itu menjadi bintang kemenangan 4-1 atas Paraguay pada laga pembuka Piala Dunia 2026 dan menggambarkan malam bersejarah tersebut sebagai "malam yang seperti mimpi."

Setelah Amerika Serikat unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Damian Bobadilla, Balogun mengambil alih panggung dengan mencetak dua gol sebelum turun minum.

Penampilan gemilangnya membantu tim asuhan Mauricio Pochettino membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan di depan pendukung sendiri.

Lebih istimewa lagi, penyerang Monaco itu menjadi pemain tim nasional putra Amerika Serikat pertama yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak turnamen edisi pertama pada 1930.

Dua Gol Balogun Warnai Babak Pertama Sempurna AS Gol pertama Balogun lahir pada menit ke-31. Umpan silang Christian Pulisic yang sempat membentur pemain Paraguay jatuh tepat ke arahnya, dan sang striker tanpa kesulitan menyelesaikannya dari jarak dekat.

Namun, gol keduanya menjadi momen yang paling mencuri perhatian. Menjelang turun minum, Malik Tillman mengirim umpan terobosan yang membelah pertahanan Paraguay.

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Balogun kemudian lolos dari kawalan bek lawan, menggiring bola ke sisi kiri sebelum melepaskan tembakan keras yang bersarang di sudut atas gawang.

Paraguay sempat memperkecil ketertinggalan melalui Mauricio pada babak kedua, tetapi Giovanni Reyna memastikan kemenangan 4-1 lewat gol indah dengan bagian luar kaki kanan di masa injury time.