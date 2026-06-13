Piala Dunia 2026: Visa Ditolak Kanada, Thomas Partey Dipastikan Absen Lawan Panama

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang untuk Timnas Ghana menjelang laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026. Gelandang bertahan andalan Thomas Partey dipastikan tidak dapat memperkuat tim saat menghadapi Panama setelah permohonan visanya ditolak pemerintah Kanada.

Pemain berusia 32 tahun itu sebelumnya telah bergabung dengan skuad Ghana dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Bryant University, Rhode Island, Amerika Serikat. Meski telah memperoleh izin masuk ke Amerika Serikat, Partey tidak mendapatkan persetujuan visa untuk memasuki Kanada, yang menjadi lokasi pertandingan pertama Ghana di turnamen tersebut.

Situasi ini membuat Ghana kehilangan salah satu pemain paling berpengalaman di skuadnya pada laga penting melawan Panama yang akan berlangsung di Toronto. Kehadiran Partey sejatinya diharapkan mampu menambah keseimbangan lini tengah sekaligus memberikan pengalaman bagi para pemain muda Black Stars.

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Penolakan visa tersebut disebut berkaitan dengan proses pemeriksaan hukum yang masih dijalani Partey di Inggris. Mantan gelandang Arsenal itu saat ini masih menghadapi tuduhan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang tengah diproses oleh pihak berwenang setempat.

Meski demikian, Ghana tetap memasukkan nama Partey ke dalam skuad Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut sempat memicu perdebatan di kalangan publik dan pengamat sepak bola karena status hukum sang pemain yang belum sepenuhnya selesai.

FIFA juga telah memberikan pernyataan resmi terkait situasi tersebut. Dalam keterangannya, badan sepak bola dunia itu menegaskan bahwa Thomas Partey tidak dapat melakukan perjalanan ke Kanada dari kamp latihan Ghana di Amerika Serikat karena permohonan visanya ditolak oleh pemerintah Kanada.

FIFA menambahkan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan dalam proses imigrasi negara tuan rumah. Seluruh keputusan terkait pemberian atau penolakan visa sepenuhnya berada di tangan pemerintah masing-masing negara.

Meski harus absen pada pertandingan melawan Panama, peluang Partey untuk tampil di Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya tertutup. Ghana masih memiliki dua pertandingan fase grup yang akan digelar di Amerika Serikat, yakni menghadapi Inggris dan Kroasia.