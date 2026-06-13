Prediksi Susunan Pemain Haiti vs Skotlandia: Steve Clarke Tak Ingin Bergantung ke Scott McTominay

JawaPos.com - Steve Clarke tidak ingin terlalu bergantung dengan Scott McTominay di laga timnas Skotlandia melawan Haiti. Laga Grup C Piala Dunia tersebut bakal dimainkan di Gillette Stadium, Minggu (14/6) pukul 08.00 WIB.

Scott McTominay sempat mengalami sakit perut yang membuatnya terancam absen membela Skotlandia di piala dunia. Namun, gelandang Napoli tersebut sudah mulai fit untuk laga melawan Haiti.

Pelatih timnas Skotlandia Steve Clarke sebenarnya tidak ingin terlalu memaksakan Scott McTominay bermain di laga besok. Dia merasa yakin dengan pemain lain yang dibawanya.

"Saya rasa saya punya 26 superstar di sini. Menurut saya, mencoba membebankan begitu banyak tanggung jawab pada satu orang saja itu tidak adil. Kami telah membangun semuanya selama tujuh tahun terakhir sebagai sebuah tim," kata Steve Clarke saat jumpa pers yang dikutip dari The Scottish Sun, Sabtu (13/6).

Jika McTominay bisa bermain, Steve Clarke akan senang dengan kehadirannya di lini tengah. Pelatih 62 tahun itu sudah siap dengan kontribusi yang diberikannya.

"Itulah saat di mana semua orang bersatu dan semua orang memainkan peran mereka pada waktu-waktu tertentu. Ada pelatih gila yang memainkan Scott sebagai bek tengah lima tahun lalu," jelas Clarke.

“Tapi jelas dia bukan bek tengah. Dan sejak bermain lebih ke depan, dia telah memberikan kontribusi besar bagi kami. Tidak, kami sangat senang dengan kemampuan Scott dan apa yang bisa dia berikan kepada tim," ujar Clarke.

Menghadapi Haiti, Clarke mengaku sudah memantau lawannya tersebut sejak pengundian. Dia melihat lawannya itu memiliki pemain-pemain yang berkualitas.