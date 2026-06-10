Laga Persahabatan Batal, Pelatih Timnas Norwegia Stale Solbakken Kritik Keputusan Skotlandia

JawaPos.com - Skotlandia dikritik setelah secara mendadak membatalkan laga persahabatan tertutup melawan Timnas Norwegia jelang Piala Dunia 2026. Pihak Norwegia pun menyebut tindakan yang dilakukan Skotlandia sebagai tidak profesional dan memalukan.

Pertandingan persahabatan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/6) waktu setempat secara tertutup dengan tujuan memberi kesempatan bermain bagi para pemain yang tidak tampil dalam laga sebelumnya.

Timnas Norwegia bermain imbang 1-1 melawan Maroko dalam pertandingan persahabatan di New Jersey sehari sebelumnya. Sementara itu, Skotlandia datang dengan modal kemenangan 4-0 atas Bolivia dalam laga persahabatan yang digelar pada Sabtu (6/6) di lokasi yang sama.

Namun, rencana pertandingan tambahan melawan Norwegia akhirnya dibatalkan Skotlandia. Pelatih kepala Timnas Skotlandia Steve Clarke menjelaskan, keputusan itu diambil demi menghindari risiko cedera pemain. Clarke mengungkapkan bahwa timnya mengalami beberapa masalah kebugaran dalam sepekan terakhir.

“Itu hanya akan menjadi pertandingan latihan selama satu jam di pusat latihan kami. Kami mengalami satu atau dua gangguan kecil pekan lalu dan memutuskan tidak sepadan dengan risikonya,” ujar Clarke kepada BBC Radio Scotland.

Dilansir dari The Athletic, pernyataan itu menjadi sorotan karena usai kemenangan atas Bolivia, Clarke sempat menyebut timnya berhasil melewati pertandingan tanpa cedera.

Sementara itu, pelatih Timnas Norwegia Stale Solbakken mengaku terkejut dengan pembatalan mendadak itu. Solbakken bahkan secara terbuka mengkritik langkah Skotlandia sebagai tindakan tidak profesional.

“Ini sangat mengejutkan bagi saya dan ini tindakan tidak profesional dari Skotlandia. Pelatih mereka tidak menghubungi saya langsung, melainkan melalui manajer tim setelah kami selesai latihan,” kata Solbakken kepada media Norwegia, NRK.