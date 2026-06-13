Argentina Dapat Kabar Baik, Emiliano Martinez Siap Tampil Lawan Aljazair di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Argentina mendapat kabar menggembirakan menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 melawan Aljazair pada Selasa mendatang. Kiper utama mereka, Emiliano Martinez, dilaporkan telah pulih dari cedera dan siap kembali mengawal gawang Albiceleste.

Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Lionel Scaloni, mengingat peran penting Martinez dalam kesuksesan Argentina dalam beberapa tahun terakhir.

Cedera Jari Tak Lagi Jadi Penghalang Melansir Sports Mole, penjaga gawang Aston Villa tersebut sempat mengalami cedera pada jari tangannya saat sesi pemanasan sebelum final Liga Europa pada 20 Mei lalu.

Meski tetap bermain dan membantu timnya meraih kemenangan 3-0 di Istanbul, kondisi tersebut memaksanya absen pada laga terakhir Liga Inggris musim lalu melawan Manchester City.

Cedera itu juga membuat Martinez tidak ambil bagian dalam dua pertandingan pemanasan Argentina menjelang Piala Dunia melawan Honduras dan Islandia. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Juan Musso dan Geronimo Rulli untuk mendapatkan menit bermain bersama tim nasional.

Namun, keduanya kini diperkirakan akan kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan.

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Laporan terbaru menyebut Martinez telah lolos seluruh pemeriksaan medis yang diperlukan dan dinyatakan siap tampil menghadapi Aljazair. Meski demikian, ia masih akan memberikan perlindungan tambahan pada jari yang sempat mengalami cedera.

Dalam sesi latihan Kamis lalu, kiper berusia 33 tahun itu bahkan sudah kembali berlatih dengan menggunakan kedua sarung tangannya.

Sebelumnya, Martinez sempat menyesuaikan program latihannya dan hanya menggunakan satu sarung tangan demi mengurangi risiko pada bagian yang cedera.

Paredes Juga Kembali Kabar baik bagi Argentina tidak berhenti pada pulihnya Martinez. Gelandang Boca Juniors, Leandro Paredes, juga diperkirakan sudah siap untuk tampil pada laga di Kansas City.