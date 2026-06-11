Kisah Sasha Harris, Alumni British FA Bali yang Kini Bermain di Liga Akademi Portugal

JawaPos.com - Nama Sasha Harris mungkin belum terlalu dikenal di sepak bola nasional, namun kiprahnya di luar negeri mulai menarik perhatian. Kiper muda kelahiran Denpasar, 24 Maret 2008, menjadi salah satu pemain Indonesia–Selandia Baru yang meniti karir di Eropa sejak usia dini.

Sasha yang memiliki tinggi 180 cm ini merupakan siswa dari British FA Bali sebelum melanjutkan pengembangan kariernya ke Portugal. Pada musim 2024–2025, dia tercatat menimba ilmu di Pro Football Academy Portugal, sebuah langkah penting yang membuka jalannya menuju kompetisi yang lebih kompetitif di Eropa.

Perjalanan Sasha kemudian berlanjut saat dirinya berhasil masuk ke skuad U-19 dari akademi sepak bola klub Portugal, GD Gafanha. Klub ini berkompetisi di Campeonato Distrital Honra U-19, salah satu level kompetisi usia muda di sistem sepak bola Portugal yang dikenal cukup ketat dan menjadi wadah perkembangan pemain muda lokal.

Bersama GD Gafanha U-19, Sasha ikut merasakan musim yang cukup berkesan. Timnya berhasil tampil konsisten hingga akhirnya menutup musim dengan status juara Campeonato Distrital Aveiro Honra U-19 2025–2026.

Pencapaian ini menjadi catatan penting, baik bagi klub maupun bagi para pemain muda yang terlibat di dalamnya, termasuk Sasha yang berposisi sebagai penjaga gawang.

Menariknya, perjalanan Sasha ke Eropa bukan hal yang instan. Pada Oktober 2022, dia sempat menjalani trial selama dua minggu di akademi internasional milik klub Inggris, Fleetwood Town, yang saat itu bermain di kasta ketiga Liga Inggris. Pengalaman tersebut menjadi salah satu titik awal yang memperkuat mental dan wawasan sepak bolanya.