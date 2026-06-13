Banyak Kursi Kosong di Laga Perdana Kanada, Kontroversi Harga Tiket Piala Dunia 2026 Terus Berlanjut

JawaPos.com - Kontroversi seputar harga tiket Piala Dunia 2026 tampaknya masih jauh dari kata selesai. Setelah menjadi bahan perdebatan sejak sebelum turnamen dimulai, sorotan kini semakin tajam menyusul munculnya banyak kursi kosong dalam beberapa pertandingan awal.

Laga debut Kanada di Piala Dunia 2026 melawan Bosnia and Herzegovina menjadi contoh terbaru. Meski atmosfer di BMO Field tetap meriah, lebih dari seribu kursi dilaporkan tidak terisi pada pertandingan yang berakhir imbang 1-1 tersebut.

Melansir Sports Illustrated, stadion berkapasitas 44.315 penonton itu secara resmi mencatat kehadiran 43.002 orang. Angka tersebut berarti masih terdapat lebih dari 1.000 kursi yang kosong saat salah satu tuan rumah menjalani pertandingan bersejarah mereka.

Harga Tiket Dinilai Terlalu Tinggi Beberapa jam sebelum kick-off, tiket pertandingan ternyata masih tersedia. Namun, harga yang ditawarkan membuat banyak penggemar berpikir dua kali untuk datang langsung ke stadion.

Untuk kategori premium, harga tiket dilaporkan berkisar antara 1.645 dolar AS hingga 2.240 dolar AS. Nominal tersebut dianggap terlalu tinggi bagi sebagian besar penggemar yang ingin menyaksikan langsung pesta sepak bola terbesar di dunia.

Akibatnya, pertandingan yang seharusnya menjadi momen spesial bagi Kanada justru menyisakan pemandangan kursi kosong yang terlihat jelas dari tayangan televisi.

Meski lautan suporter berbaju merah tetap mendominasi tribun, sejumlah area stadion tampak tidak terisi sepenuhnya.

Bukan Kasus Pertama di Piala Dunia 2026 Masalah serupa sebenarnya sudah muncul sejak hari pertama turnamen.

Pada pertandingan antara Korea Selatan dan Republik Ceko di Guadalajara, ratusan kursi kosong juga menjadi sorotan. Pemandangan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kebijakan harga tiket yang diterapkan FIFA.

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Presiden FIFA Gianni Infantino selama berbulan-bulan terus mempertahankan sistem harga dinamis yang digunakan pada Piala Dunia 2026. Namun, fakta bahwa salah satu negara tuan rumah gagal memenuhi kapasitas stadion pada laga pembukanya sendiri dianggap sebagai sinyal yang kurang menggembirakan.

Bahkan, sebelum turnamen dimulai, hanya 29 dari total 104 pertandingan yang telah dinyatakan habis terjual.