Mengapa Kanada Gagal Menang di Laga Pembuka Piala Dunia 2026?

JawaPos.com - Kanada memang berhasil meraih poin pertama mereka di Piala Dunia 2026 usai bermain imbang 1-1 melawan Bosnia di Toronto. Namun, hasil tersebut meninggalkan sedikit rasa kecewa.

Bermain di depan pendukung sendiri, Les Rouges sebenarnya tampil jauh lebih baik pada babak kedua dan memiliki cukup peluang untuk mengamankan tiga poin. Sayangnya, sejumlah masalah membuat kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya gagal diraih.

Melansir From the Spot, berikut beberapa faktor yang membuat Kanada harus puas berbagi angka dengan Bosnia.

Penyelesaian Akhir Masih Menjadi Masalah Setelah tampil kurang meyakinkan di babak pertama, Kanada bangkit dan menguasai jalannya pertandingan pada paruh kedua.

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Richie Laryea bahkan nyaris mencetak gol sebelum upayanya disapu tepat di garis gawang oleh Sead Kolasinac.

Tak lama kemudian, Cyle Larin yang masuk dari bangku cadangan berhasil menyamakan kedudukan melalui tembakan setengah voli yang sempat mengenai pemain lawan. Namun, satu gol itu seharusnya bukan satu-satunya yang bisa dicetak Kanada.

Dari 13 percobaan ke arah gawang, hanya empat yang tepat sasaran. Mereka juga hanya menghasilkan expected goals (xG) sebesar 1,25, angka yang menunjukkan minimnya peluang berkualitas yang berhasil diciptakan.

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Dominasi penguasaan bola dan tekanan yang mereka bangun gagal diterjemahkan menjadi ancaman yang benar-benar berbahaya.

Kreativitas Lini Tengah Kurang Maksimal Masalah lain yang cukup terlihat adalah kurangnya kreativitas di lini tengah.

Ismael Kone dan Iain Millar kesulitan memberikan aliran bola yang efektif. Keduanya hanya mencatatkan satu umpan kunci secara keseluruhan, dengan akurasi umpan masing-masing sebesar 84 persen dan 78 persen.

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