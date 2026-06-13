FIFA Izinkan Bendera Palestina Berkibar di Piala Dunia 2026, Simak Aturan Ketatnya!

JawaPos.com - FIFA memastikan bahwa bendera nasional Palestina dapat dibawa dan dikibarkan oleh penggemar di stadion selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Dikutip dari akun Instagram @sosal.mv pada Sabtu (13/6), keputusan tersebut diambil karena Asosiasi Sepak Bola Palestina merupakan anggota resmi FIFA yang memiliki kedudukan sama dengan anggota lainnya.

Dengan demikian, bendera Palestina akan diperlakukan seperti simbol nasional negara anggota FIFA lainnya selama turnamen berlangsung.

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Meskipun memberikan izin penggunaan bendera Palestina, FIFA tetap menetapkan sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh para penonton. Bendera yang dibawa ke stadion harus memenuhi ketentuan ukuran maksimal, yaitu tidak lebih dari 2 meter kali 1,5 meter.

Selain itu, penggunaan tiang bendera berbahan kaku tetap dilarang demi menjaga keamanan seluruh penonton dan peserta pertandingan.

FIFA menegaskan bahwa izin membawa bendera tidak berarti memberikan ruang bagi penyampaian pesan politik di dalam stadion. Melalui Kode Etik Stadion, FIFA melarang segala bentuk simbol, tulisan, atau tindakan yang bersifat politik, ofensif, maupun diskriminatif.

Penggemar tetap diperbolehkan menunjukkan kebanggaan budaya dan dukungan terhadap negara selama tidak digunakan sebagai alat penyampaian propaganda politik.

Petugas keamanan di setiap stadion Piala Dunia 2026 akan melakukan pengawasan terhadap seluruh atribut yang dibawa oleh penggemar. Apabila terdapat bendera atau benda lain yang digunakan untuk menyampaikan slogan geopolitik maupun aksi protes politik, pihak keamanan berhak menyita barang tersebut. Individu yang melanggar aturan juga dapat dikeluarkan dari area stadion.

Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Utara akan menerapkan standar keamanan yang sama di seluruh lokasi pertandingan. Panitia penyelenggara bersama FIFA berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi para pendukung dan kenyamanan seluruh pihak di dalam stadion.