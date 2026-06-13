Jesse Marsch Hadapi Dua Dilema Setelah Kanada Ditahan Imbang Bosnia

JawaPos.com - Kanada memang berhasil menghindari kekalahan di laga pembuka Piala Dunia 2026, tetapi hasil imbang 1-1 melawan Bosnia and Herzegovina menyisakan beberapa pekerjaan rumah bagi Jesse Marsch.

Tampil di depan publik sendiri, Les Rouges sempat tertinggal lebih dulu lewat sundulan Jovo Lukic pada menit ke-21. Setelah kesulitan membongkar pertahanan Bosnia sepanjang pertandingan, Kanada akhirnya diselamatkan oleh gol Cyle Larin yang hanya membutuhkan waktu 121 detik sejak masuk dari bangku cadangan.

Meski berhasil mengamankan poin pertama mereka dalam sejarah Piala Dunia, Kanada tentu kecewa karena gagal mengubah dominasi mereka menjadi kemenangan.

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Melansir Sports Mole, kini, menjelang pertandingan kedua melawan Qatar, Marsch dihadapkan pada dua dilema besar.

Menunggu Kembalinya Alphonso Davies Salah satu absennya yang paling terasa saat melawan Bosnia adalah Alphonso Davies.

Kapten sekaligus bintang Bayern Munich tersebut masih menjalani pemulihan cedera hamstring yang dialaminya pada Mei lalu. Sebelum pertandingan pembuka, Marsch mengungkapkan bahwa proses pemulihan Davies berjalan dengan baik dan tim medis siap meningkatkan intensitas latihan sang pemain. Kehadiran Davies jelas sangat dirindukan.

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Tanpa pemain berusia 25 tahun itu, Kanada memang mampu menguasai bola, tetapi terlihat kurang tajam dan minim kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Dominasi yang mereka miliki baru membuahkan hasil setelah pergantian pemain dilakukan pada babak kedua.

Marsch sendiri mengakui bahwa timnya bermain dengan "ragu-ragu" dan kurang menunjukkan intensitas yang diinginkannya.

Jika Davies mampu pulih tepat waktu untuk laga melawan Qatar, Kanada akan mendapatkan suntikan kualitas yang sangat dibutuhkan. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individunya bisa menjadi pembeda dalam upaya meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.

Dan dengan posisi mereka yang masih terbuka lebar untuk lolos ke fase gugur, kembalinya sang kapten akan menjadi kabar yang sangat menggembirakan.

Sudah Saatnya Cyle Larin Menjadi Starter? Dilema kedua menyangkut lini depan Kanada.