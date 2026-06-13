Rating Pemain Kanada vs Bosnia: Raih Poin Pertama dalam Sejarah Piala Dunia

Pemain Kanada, Cyle Larin. (FIFA)
JawaPos.com - Kanada bangkit dari ketertinggalan dan meraih hasil imbang 1-1 melawan Bosnia and Herzegovina, mengamankan poin pertama negara itu di Piala Dunia dalam pertandingan pertama yang dimainkan di tanah Kanada.
Ini akan menjadi hari bersejarah bagi Kanada terlepas dari apa yang terjadi di lapangan BMO Field Toronto. Namun, suasana euforia dengan cepat meredam ketika Bosnia unggul setelah menit ke-20, dengan Jovo Lukic menyundul bola dari jarak dekat dari sepak pojok.
Tim asuhan Jesse March lebih unggul di sebagian besar pertandingan, tetapi masalah khas Kanada di depan gawang membuat mereka masih tertinggal hingga 15 menit terakhir. Akhirnya, Cyle Larin masuk ke lapangan dan kurang dari 200 detik kemudian melepaskan tembakan keras untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-78.
Stadion BMO Field bergemuruh saat para penggemar mendorong tuan rumah untuk mencari gol kemenangan di menit-menit akhir. Kanada terus menekan hingga akhir, tetapi kemenangan pertama mereka di Piala Dunia tidak terwujud.
Hal ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan Kanada, karena poin pertama di Piala Dunia terasa tidak cukup, tetapi begitulah jalan cerita penampilan tuan rumah. Namun demikian, ini adalah hasil bersejarah bagi negara sepak bola yang berkembang pesat. Mereka terus berupaya meraih kemenangan yang selama ini dinantikan melawan Qatar di pertandingan berikutnya di Vancouver.
Kanada mendominasi penguasaan bola sejak peluit awal dibunyikan, dengan sebagian besar pertandingan berlangsung di dalam garis tengah lapangan Bosnia. Namun, ada ancaman tersembunyi bagi Kanada, dalam bentuk bola mati untuk Bosnia. Terlepas dari dominasi keseluruhan dari tuan rumah, pertandingan ditentukan dalam rentang waktu lima menit babak pertama.
Tim asuhan Marsch meningkatkan tekanan menjelang menit ke-15 dan mulai membanjiri lini belakang Bosnia, membombardir kotak penalti dengan umpan silang yang mengancam. Akhirnya, Bosnia gagal menghalau salah satu umpan tersebut dengan benar, dan bola pantul jatuh tepat ke jalur Jonathan David. Itu adalah kesempatan sempurna bagi pemain andalan Kanada untuk bersorak gembira, tetapi penyerang Juventus itu melepaskan tembakan lemah yang dengan mudah ditangkap oleh Nikola Vasilj. Itu adalah peluang yang sangat buruk, dan terbukti sangat merugikan lima menit kemudian.
Bosnia mendapatkan tendangan sudut dalam salah satu dari sedikit kesempatan di mana mereka berhasil melewati tekanan Kanada dan maju ke depan. Ketika tampaknya gol pembuka Kanada hanya masalah waktu, Bosnia yang memanfaatkan kesempatan itu, ketika umpan sundulan Sead Kolasinac ke tiang dekat disundul oleh Lukic ke gawang untuk merusak pesta di BMO Field.
Tim asuhan March tampak ditakdirkan untuk menang mudah berdasarkan jalannya pertandingan di awal, tetapi dua aksi kunci dalam rentang waktu lima menit mengubah debut impian tuan rumah menjadi serangan kecemasan.
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