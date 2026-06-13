Komentar Jesse Marsch saat Kanada Imbang Lawan Bosnia Bikin Adem

Pelatih Timnas Kanada Jesse Marsch. (Jesse Marsch)
JawaPos.com - Jesse Marsch menyebut laga imbang antara tim nasional Kanada melawan Bosnia and Herzegovina adalah hasil yang adil. Laga Grup B Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di BMO Field, Sabtu (13/6).
Pelatih asal Amerika Serikat tersebut mengakui bahwa Bosnia and Herzegovina merupakan tim yang berpengalaman dan agresif. Bahkan, Jesse Marsch sudah melihatnya sejak babak kualifikasi.
"Kami tahu bahwa mereka berpengalaman, agresif, dan percaya diri. Mereka menunjukkannya, bahwa mereka stabil dan siap bertarung di babak kualifikasi," kata Jesse Marsch saat konferensi pers yang dikutip dari Sportsport, Sabtu (13/6).
Bermain lebih baik di babak kedua menjadi solusi timnas Kanada bermain imbang melawan Bosnia dan Herzegovina. Menurut Marsch, tim asuhannya memiliki tim muda yang bisa mengalahkan lawannya.
"Mereka persis seperti yang kami duga, tetapi kami harus bermain lebih baik, seperti di babak kedua. Kami tahu bahwa kebugaran, usia muda, dan kecepatan kami berpotensi untuk "menghancurkan" mereka seiring berjalannya pertandingan," imbuh Marsch.
Pelatih berusia 52 tahun tersebut juga merasa kedua tim punya kesempatan untuk unggul dan memenangkan laga. Meskipun demikian, Marsch menilai hasil imbang sudah sangat adil bagi timnas Kanada dan Bosnia dan Herzegovina.
"Mereka punya kesempatan untuk unggul 2-0, kami juga punya peluang, jadi menurut saya hasil imbang ini cukup bagus untuk kedua tim," pungkas Jesse Marsch.
Timnas Kanada menempati posisi puncak klasemen Grup B dengan satu poin yang sama dengan Bosnia dan Herzegovina. Di laga selanjutnya, timnas Kanada akan menghadapi Qatar pada 19 Juni.
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