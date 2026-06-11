Jadwal Piala Dunia 2026 Matchday 1, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Timnas Inggris Lawan Kroasia, Belanda Bertemu Jepang

JawaPos.com - Jadwal Piala Dunia 2026 matchday 1 akan digelar pada 12-18 Juni. Dua laga pembuka akan dihelat di Meksiko kala tuan rumah menjamu Afrika Selatan, serta wakil Eropa Republik Ceko ditantang Korea Selatan.

90 menit sebelum pertandingan antara Meksiko vs Afrika Selatan, akan digelar terlebih dahulu opening ceremony Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Setelahnya, pertandingan terbaik dari 48 negara peserta siap memanjakan para pecinta sepak bola.

Untuk penggemar di tanah air, dapat menonton jalannya seluruh laga di Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung free to air TVRI Nasional. Adapun untuk layanan live streaming, tersedia melalui aplikasi Maxstream dan Folaplay.

Jadwal Matchday 1 Pada pekan pertama, sejumlah laga menarik langsung bakal tersaji. Di grup F, Belanda yang masih penasaran dengan gelar juara dunia pertamanya, akan mendapat tantangan serius dari Jepang. Sementara di grup C, juara dunia lima kali Brasil bersiap menghadapi calon kuda hitam turnamen, Maroko.

Juara bertahan Argentina akan bersua lawan dari Afrika, Aljazair di Grup J. Kemenangan sangat penting bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk memudahkan langkah mempertahankan gelar Piala Dunia.

Dari grup L, Inggris yang didominasi para pemain terbaik dari Premier League akan bertemu Kroasia. Laga ini merupakan ulangan pada babak semifinal Piala Dunia 2018, di mana kala itu Harry Kane dan rekan harus takluk dari Kroasia dan mengubur mimpi untuk tampil di final untuk kedua kalinya sepanjang sejarah.

Jadwal Piala Dunia matchday 1 Jumat, 12 Juni 2026

02.00 WIB — Meksiko vs Afrika Selatan (Grup A)

09.00 WIB — Korea Selatan vs Republik Ceko (Grup A)