Jadwal Piala Dunia 2026 Matchday 1, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Timnas Inggris Lawan Kroasia, Belanda Bertemu Jepang

Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. (Instagram.com/@england)
JawaPos.com - Jadwal Piala Dunia 2026 matchday 1 akan digelar pada 12-18 Juni. Dua laga pembuka akan dihelat di Meksiko kala tuan rumah menjamu Afrika Selatan, serta wakil Eropa Republik Ceko ditantang Korea Selatan.
90 menit sebelum pertandingan antara Meksiko vs Afrika Selatan, akan digelar terlebih dahulu opening ceremony Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Setelahnya, pertandingan terbaik dari 48 negara peserta siap memanjakan para pecinta sepak bola.
Untuk penggemar di tanah air, dapat menonton jalannya seluruh laga di Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung free to air TVRI Nasional. Adapun untuk layanan live streaming, tersedia melalui aplikasi Maxstream dan Folaplay.
Pada pekan pertama, sejumlah laga menarik langsung bakal tersaji. Di grup F, Belanda yang masih penasaran dengan gelar juara dunia pertamanya, akan mendapat tantangan serius dari Jepang. Sementara di grup C, juara dunia lima kali Brasil bersiap menghadapi calon kuda hitam turnamen, Maroko.
Juara bertahan Argentina akan bersua lawan dari Afrika, Aljazair di Grup J. Kemenangan sangat penting bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk memudahkan langkah mempertahankan gelar Piala Dunia.
Dari grup L, Inggris yang didominasi para pemain terbaik dari Premier League akan bertemu Kroasia. Laga ini merupakan ulangan pada babak semifinal Piala Dunia 2018, di mana kala itu Harry Kane dan rekan harus takluk dari Kroasia dan mengubur mimpi untuk tampil di final untuk kedua kalinya sepanjang sejarah.
Baca Juga:Jadwal Semifinal Piala AFF U-19 Timnas Indonesia U-19 vs Australia, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Rebut Tiket ke Final!
Jumat, 12 Juni 2026
02.00 WIB — Meksiko vs Afrika Selatan (Grup A)
09.00 WIB — Korea Selatan vs Republik Ceko (Grup A)
Sabtu, 13 Juni 2026
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang