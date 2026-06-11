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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 12 Juni 2026 | 00.14 WIB

Timnas Inggris Bantai Kosta Rika, Thomas Tuchel: Semuanya Bermain Bagus

Thomas Tuchel puas dengan penampilan Timnas Inggris setelah menang 3-0 atas Kosta Rika. (Istimewa) - Image

Thomas Tuchel puas dengan penampilan Timnas Inggris setelah menang 3-0 atas Kosta Rika. (Istimewa)

JawaPos.com - Thomas Tuchel tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya setelah Timnas Inggris tampil impresif dan mengalahkan Kosta Rika 3-0 di Orlando. Kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi The Three Lions yang kini tinggal selangkah lagi memasuki Piala Dunia 2026.

Gol cepat Declan Rice membuka jalan bagi Inggris untuk mengendalikan pertandingan. Anthony Gordon kemudian menggandakan keunggulan melalui titik penalti pada babak kedua, sebelum Ollie Watkins melengkapi kemenangan lewat sundulan di penghujung laga.

Melansir England Football, usai pertandingan, Tuchel menilai anak asuhnya menunjukkan performa yang sangat meyakinkan.

“Kami bermain sangat baik. Kami pantas menang, seharusnya kami mencetak lebih banyak gol, kami bisa dengan mudah mencetak lebih banyak gol dan kami menciptakan banyak peluang," ujar Thomas Tuchel.

“Sikap, energi, dan intensitasnya sangat tinggi. Semua orang bermain bagus. Ini bukan tentang pemain individu, hari ini adalah penampilan tim yang sangat bagus. Kami ingin mendorong diri ke level berikutnya dan kami jelas mendapatkannya. Semua orang di stadion bisa merasakannya dan reaksi para penggemar sangat luar biasa. Kami melakukan banyak hal untuk itu, kami bekerja keras, tekanan balik kami bagus, pertahanan, sikap, kebersamaan - semuanya berada pada level yang sangat tinggi," papar dia.

Kemenangan atas Kosta Rika datang setelah skuad Inggris menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Florida sejak tiba di Amerika Serikat pada awal Juni. Dengan laga pembuka melawan Kroasia yang tinggal sepekan lagi, Tuchel merasa timnya berada di jalur yang tepat.

Meski Inggris semakin dekat dengan laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia di Dallas, Tuchel masih belum ingin mengungkap siapa saja yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Pelatih asal Jerman itu menjelaskan bahwa skuadnya masih akan menjalani satu pertandingan latihan tertutup melawan tim lokal dari Miami sebelum bertolak ke Kansas, yang akan menjadi markas Inggris selama turnamen berlangsung.

“Saya akan menentukan sebelas pemain untuk pertandingan besok dan kemudian saya punya waktu enam hari untuk berpikir,” ungkap Thomas Tuchel.

Dengan performa yang terus menunjukkan peningkatan dan suasana positif di dalam tim, Inggris kini bisa menatap Piala Dunia 2026 dengan optimisme tinggi. Tuchel pun tampaknya mulai mendapatkan respons yang ia harapkan dari para pemainnya saat momen terpenting musim ini semakin dekat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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