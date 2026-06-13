Hasil Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dominasi Albirojja 3-0 di Babak Pertama

JawaPos.com — Tim nasional Amerika Serikat membuka kiprah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Paraguay di babak pertama pada laga Grup D di Los Angeles Stadium, Inglewood, Sabtu (13/6) pagi WIB.

Tim asuhan Mauricio Pochettino tampil dominan sepanjang pertandingan dan sukses mengamankan tiga poin penting di depan pendukung sendiri.

Bagaimana Amerika Serikat Menguasai Jalannya Pertandingan? Amerika Serikat langsung mengambil kendali permainan sejak peluit awal dibunyikan. Bermain agresif dan menekan tinggi, tuan rumah membuat Paraguay kesulitan mengembangkan permainan dari lini belakang.

Strategi Mauricio Pochettino berjalan efektif karena lini tengah yang dikomandoi Tyler Adams dan Weston McKennie mampu memenangkan duel-duel penting. Paraguay yang mengandalkan Miguel Almiron dan Julio Enciso justru lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan lawan.

Keunggulan Amerika Serikat lahir sangat cepat pada menit ketujuh. Damián Bobadilla yang berusaha menghalau bola di area berbahaya justru membuat kesalahan fatal setelah bola masuk ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk tuan rumah.

Gol tersebut membuat pertandingan semakin terbuka. Paraguay berupaya merespons dengan meningkatkan intensitas serangan, tetapi lini pertahanan Amerika Serikat yang dipimpin Chris Richards dan Tim Ream tampil disiplin mengamankan wilayah pertahanan.

Mengapa Gol Balogun Sempat Dianulir? Dominasi Amerika Serikat hampir menghasilkan gol kedua pada menit ke-28. Folarin Balogun berhasil menaklukkan kiper Orlando Gill dalam situasi satu lawan satu dan sempat merayakan gol bersama rekan-rekannya.

Namun, pemeriksaan Video Assistant Referee (VAR) menunjukkan Balogun berada dalam posisi offside. Wasit kemudian menganulir gol tersebut sehingga skor tetap bertahan 1-0.