Jadi Penentu Kemenangan Timnas Korea Selatan, Oh Hyeon-gyu Lupa Caranya Jebol Gawang Republik Ceko

JawaPos.com - Oh Hyeon-gyu tidak tahu caranya mencetak gol di laga kemenangan tim nasional Korea Selatan melawan Republik Ceko. Laga Grup B Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di Estadio Akron, Jumat (12/6).

Penyerang yang masuk pada menit ke-69 tersebut berhasil mencetak gol di menit ke-80. Oh Hyeon-gyu melepaskan tendangan setelah menerima umpan gol dari Hwang In-beom.

Setelah pertandingan, Oh Hyeon-gyu mengaku lupa caranya menjebol gawang kiper Republik Ceko Matej Kovar. Dia baru tahu setelah melihat video pertandingannya.

"Saya tidak ingat dengan jelas. Saya tidak ingat bagaimana saya mencetak gol atau bagaimana saya bermain di lapangan. Saya baru tahu kemudian setelah menonton videonya." kata Oh Hyeon-gyu yang dikutip dari Osen, Jumat (12/6).

Sebelum laga melawan Republik Ceko, Oh Hyeon-gyu sempat mengalami demam. Pemain 25 tahun tersebut merasa khawatir, namun saat hari pertandingan kondisinya mulai membaik.

"Setelah makan siang, demam saya tiba-tiba naik. Saya sangat khawatir apakah saya bisa bermain. Saya ragu apakah saya benar-benar mampu melakukannya. Para dokter benar-benar merawat saya dengan sangat baik. Berkat mereka, saya bisa turun ke lapangan dan bahkan mencetak gol," ujar pemain Besiktas itu.

Performa apiknya di laga kali ini diakuinya karena bermain di tim-tim Eropa seperti Besiktas, Celtic, dan KRC Genk sejak 2023. Dengan bermain di Eropa, Oh Hyeon-gyu mendapatkan kepercayaan diri dalam mencetak gol.

"Saya rasa saya banyak berkembang secara pribadi saat bermain di Eropa. Saya mendapatkan kepercayaan diri dalam tantangan fisik dan yakin bahwa saya bisa mencetak gol," terang Oh Hyeon-gyu.