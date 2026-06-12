Banyak Kursi Kosong di Laga Timnas Korea Selatan vs Republik Ceko, Harga Tiket Piala Dunia 2026 Kemahalan?

JawaPos.com - Pemandangan tak biasa terlihat pada pertandingan timnas Korea Selatan lawan Republik Ceko di Stadion Akron, Guadalajara. Di tengah gegap gempita Piala Dunia 2026, ribuan kursi kosong justru mencuri perhatian saat Korea Selatan bangkit dari ketertinggalan untuk menang 2-1.

Menjelang turnamen piala dunia yang digelar bersama Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, keluhan mengenai mahalnya harga tiket, biaya perjalanan, hingga persoalan visa memang sudah menjadi topik hangat. Pertandingan antara Timnas Korea Selatan dan Republik Ceko tampaknya menjadi ujian nyata pertama bagi kebijakan harga yang diterapkan FIFA.

Di lapangan, pertandingan sempat berjalan kurang menarik pada babak pertama. Son Heung-min memperoleh peluang terbaik Timnas Korea Selatan. Tapi tembakannya dari tepi kotak penalti melebar dan kesempatan emas lainnya gagal dia manfaatkan tepat sebelum turun minum.

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Meski tampil lebih dominan, Korea Selatan justru tertinggal lebih dulu pada menit ke-59. Republik Ceko mencetak gol melalui sundulan Ladislav Krejci memanfaatkan lemparan jauh ke dalam kotak penalti, yang menjadi percobaan pertama mereka tepat sasaran.

Korea Selatan merespons dengan baik. Hwang In-beom menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat penyelesaian cerdik yang mengecoh kiper Matej Kovar. Kebangkitan mereka kemudian disempurnakan oleh Oh Hyeon-Gyu yang mencetak gol kemenangan pada menit ke-86.

Mengapa Banyak Kursi Kosong? Melansir The Athletic, sehari sebelum turnamen dimulai, Presiden FIFA Gianni Infantino mengklaim bahwa lebih dari enam juta tiket telah terjual dan permintaan mencapai lebih dari sepuluh kali lipat dari jumlah yang tersedia.

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Namun, pemandangan di Guadalajara memberikan kesan berbeda. Hamparan kursi kosong terlihat jelas, terutama di area VIP yang berada di tengah tribun timur. Selain itu, sejumlah kursi kosong juga tersebar di berbagai sudut stadion sehingga secara kasat mata tampak ada ribuan tempat duduk yang tidak terisi.

Harga tiket menjadi salah satu faktor yang disorot. Tiket di tribun bawah dijual seharga 500 dolar AS, sedangkan tiket di area atas dekat lapangan dipatok sekitar 400 dolar AS. Sementara itu, kursi VIP memiliki harga lebih dari 5.000 dolar AS apabila dibeli langsung oleh suporter dan bukan melalui sponsor perusahaan.