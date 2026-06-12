Ratusan Penggemar Berkumpul di Lapangan Gwanghwamun Seoul untuk Mendukung Timnas Korea Selatan

JawaPos.com - Semangat Piala Dunia 2026 tak hanya terasa di stadion, tetapi juga di jantung ibu kota Korea Selatan, Seoul. Ratusan penggemar memadati Lapangan Gwanghwamun di Seoul pada Jumat (12/6) pagi untuk memberikan dukungan kepada timnas Korea Selatan yang menjalani laga pembuka Grup A melawan Republik Ceko.

Dengan kick-off yang dijadwalkan berlangsung pukul 11 pagi waktu setempat, sekitar 500 orang sudah berkumpul di kawasan tersebut sejak pukul 9 pagi, menurut perkiraan tidak resmi kepolisian. Meski suhu diperkirakan mencapai 30 derajat Celcius, antusiasme para suporter tidak surut.

Banyak penggemar datang dengan membawa payung untuk melindungi diri dari terik matahari, sementara warna merah khas pendukung Taeguk Warriors mendominasi suasana di pusat kota Seoul. Tradisi nonton bareng dan aksi dukungan di jalanan sendiri telah menjadi bagian dari budaya sepak bola Korea Selatan sejak negara tersebut menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2002.

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Pada saat itu, ratusan ribu hingga jutaan orang turun ke jalan-jalan utama di berbagai kota besar untuk memberikan dukungan kepada tim nasional. Melansir Korea Times, lapangan Gwanghwamun pun kembali menjadi salah satu pusat berkumpulnya para suporter.

"Ini pertama kalinya saya ikut sorak-sorai di jalanan, jadi saya sangat gembira," kata Seo Young-shin, seorang pekerja kantoran berusia 37 tahun yang sengaja mengambil cuti demi menghadiri acara tersebut.

"Saya sangat menyukai Piala Dunia. Hari ini adalah pertandingan terpenting, jadi saya berharap kita menang," imbuh dia.

Seo datang bersama dua tetangganya dari Incheon, yang terletak di sebelah barat Seoul. Ketiganya tampil kompak dengan riasan wajah bergambar bendera nasional Korea Selatan.

Antusiasme serupa juga ditunjukkan oleh seorang pekerja kantoran bermarga Woo. Dia mengaku hanya mengambil cuti setengah hari dan harus kembali bekerja pada sore hari. Meski demikian, hal itu tidak mengurangi optimisme dirinya terhadap tim kesayangan.