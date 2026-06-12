Pelatih Timnas Korea Selatan Puji Kekompakan Tim dalam Kemenangan atas Republik Ceko di Piala Dunia

JawaPos.com - Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya. Timnas Korsel meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Republik Ceko pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026.

Melansir Channel New Asia, menurut Hong, keberhasilan timnya membalikkan keadaan tidak lepas dari kemampuan para pemain dalam menjalankan instruksi yang telah diberikan sebelum pertandingan dimulai.

Sempat tertinggal akibat gol sundulan Ladislav Krejci pada babak kedua, Korea Selatan menunjukkan karakter kuat dengan membalas melalui gol Hwang In-beom dan Oh Hyeon-gyu untuk mengamankan tiga poin penting di Guadalajara.

"Sebelum pertandingan, saya menyampaikan dua pesan: jangan menyerah sampai akhir dan bersatu sebagai satu tim. Baik di lapangan maupun di luar lapangan, kita harus bermain sebagai satu tim," kata Hong dalam konferensi pers.

Semangat kebersamaan itu terbukti menjadi kunci kemenangan Taeguk Warriors. Meski sempat kesulitan menembus pertahanan lawan dan tertinggal lebih dahulu, Korea Selatan tetap tenang dan mampu membalikkan keadaan pada paruh kedua pertandingan.

Menariknya, kemenangan tersebut diraih ketika sang kapten sekaligus bintang utama tim, Son Heung-min, tidak berada dalam performa terbaiknya. Penyerang berusia 33 tahun itu gagal memanfaatkan lima peluang yang didapat pada babak pertama sebelum akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Oh Hyeon-gyu.

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Pergantian tersebut terbukti jitu karena Oh berhasil mencetak gol penentu kemenangan bagi Korea Selatan. Meski Son tampil kurang efektif di depan gawang, Hong Myung-bo tetap memberikan dukungan penuh kepada pemain yang kini membela LAFC tersebut.

"Son adalah pemain terbaik kami dan juga kapten yang sangat stabil. Kami percaya bahwa Son telah melakukan yang terbaik," kata Hong.