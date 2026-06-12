Hwang In-Beom Jadi Inspirasi Comeback Timnas Korea Selatan di Laga Pembuka Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Korea Selatan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu, Taeguk Warriors berhasil bangkit dan mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1 pada pertandingan kedua turnamen yang berlangsung Kamis malam.

Sosok yang paling menonjol dalam kemenangan tersebut adalah Hwang In-Beom. Gelandang berusia 29 tahun itu mencetak satu gol dan menyumbang satu assist untuk memastikan Korea Selatan mengawali turnamen dengan tiga poin.

Babak pertama berlangsung kurang menarik. Kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya dan bahkan mendapat cemoohan dari para penonton saat menuju ruang ganti.

Republik Ceko akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-59. Kapten tim Ladislav Krejci sukses menyundul bola hasil lemparan jauh ke dalam kotak penalti untuk membawa timnya unggul 1-0.

Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Delapan menit berselang, Hwang In-Beom menunjukkan kualitas individu. Dia melewati dua pemain lawan dengan gerakan cerdik sebelum melepaskan penyelesaian yang membawa Korea Selatan menyamakan skor menjadi 1-1.

Momentum pun berbalik. Pada menit ke-80, Hwang kembali menjadi pembeda lewat umpan silang dari sisi kanan yang disambut Oh Hyeon-Gyu menjadi gol kemenangan Korea Selatan.

"Ini adalah pertandingan pertama kami dan pertandingan yang sangat sulit," kata pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo.

"Kemenangan itu sendiri membuat saya senang, tetapi yang lebih positif adalah anak-anak kami menang dengan tidak menyerah. Saya tahu bahwa kami lebih dari mampu untuk menang, jadi saat skor 1-1, saya mengatakan kepada anak-anak untuk terus bermain seperti yang telah kami mainkan," lanjut dia.