Pelatih Timnas Korea Selatan Yakin Latihan di Dataran Tinggi Berdampak pada Kemenangan atas Republik Ceko

JawaPos.com - Kemenangan comeback Timnas Korea Selatan atas Republik Ceko pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 ternyata bukan hanya hasil dari semangat juang para pemain di lapangan. Pelatih Hong Myung-bo meyakini persiapan khusus yang dilakukan timnya di dataran tinggi menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan tersebut.

Timnas Korea Selatan memulai turnamen dengan kemenangan 2-1 setelah bangkit dari ketertinggalan di Stadion Guadalajara, yang berada sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Sebelum berangkat ke Meksiko, Taeguk Warriors menghabiskan hampir tiga pekan menjalani pemusatan latihan di negara bagian Utah, Amerika Serikat.

Sejumlah laga uji coba juga dimasukkan dalam program tersebut guna membantu para pemain beradaptasi dengan kondisi ketinggian. Melansir Yonhap News, menurut Hong, efek dari persiapan itu terlihat jelas selama pertandingan melawan Republik Ceko.

"Kami memiliki rencana yang jelas untuk semua kemungkinan skenario pertandingan ini, dan pada akhirnya, saya pikir ketinggian di sini memiliki pengaruh besar pada pertandingan," kata Hong dalam konferensi pers usai laga.

"Saya dapat melihat dengan jelas bahwa para pemain Ceko melambat di babak kedua, dan di sisi lain, para pemain kami terus mendorong dan tetap agresif di menit-menit akhir," imbuh dia.

Selain berlatih di Utah, Korea Selatan juga menjadikan Guadalajara sebagai markas mereka selama Piala Dunia berlangsung. Sebaliknya, Republik Ceko baru tiba di Meksiko sesaat sebelum pertandingan karena sebelumnya bermarkas di Texas.

Korea Selatan sempat tertinggal lebih dahulu pada menit ke-59, tetapi berhasil bangkit melalui gol Hwang In-beom dan Oh Hyeon-gyu untuk mengamankan tiga poin penting. Hong memuji karakter dan mentalitas para pemainnya yang tidak kehilangan keyakinan meski berada dalam posisi tertinggal.

"Bahkan ketika kami tertinggal 1-0, para pemain menjalankan peran mereka dengan sangat baik hingga akhir," kata Hong.