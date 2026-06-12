Kartu Merah Cesar Montes Bikin Javier Aguirre Putar Otak Jelang Duel Meksiko vs Korea Selatan

César Montes diganjar kartu merah di laga perdana Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan. (Istimewa)
JawaPos.com - Kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026 menjadi awal yang ideal bagi Meksiko. Tim asuhan Javier Aguirre tampil dominan sejak menit pertama dan pantas mengamankan tiga poin di hadapan pendukung mereka sendiri di Stadion Azteca.
El Tri melepaskan 16 tembakan berbanding tiga milik Afrika Selatan. Setelah Julián Quiñones membuka keunggulan pada menit kesembilan, Raúl Jiménez memastikan kemenangan lewat gol kedua pada pertengahan babak kedua.
Namun, kemenangan tersebut meninggalkan satu masalah besar bagi Aguirre. Bek andalan César Montes menerima kartu merah langsung pada masa injury time setelah menggagalkan peluang emas Khuliso Mudau.
Kini, pelatih Meksiko harus menemukan solusi untuk laga kedua Grup A melawan Korea Selatan.
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Meski FIFA memiliki kewenangan untuk memperberat hukuman, jenis pelanggaran yang dilakukan Montes diperkirakan hanya akan membuatnya menjalani skorsing satu pertandingan.
Artinya, bek berusia 28 tahun itu dipastikan tidak akan tampil saat Meksiko menghadapi Korea Selatan pada 18 Juni mendatang.
Absennya Montes tentu menjadi kerugian besar. Selain kuat dalam duel udara, ia juga merupakan salah satu pemain paling konsisten di lini belakang El Tri. Kehadirannya dalam situasi bola mati, baik saat menyerang maupun bertahan, menjadi salah satu senjata utama Meksiko.
Tanpa dirinya, Aguirre harus memutar otak untuk menjaga keseimbangan lini pertahanan.
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Melansir Sports Mole, nama pertama yang muncul sebagai pengganti Montes adalah Israel Reyes.
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