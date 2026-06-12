Prediksi Timnas Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Ujian Berat Tuan Rumah di Laga Pembuka

Christian Pulisic dipanggil Timnas Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. (Dok. Christian Pulisic)
JawaPos.com - Amerika Serikat akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay pada laga perdana Grup D yang berlangsung di SoFi Stadium, Inglewood, Sabtu (13/6) pagi WIB.
Pertandingan ini menjadi salah satu duel yang menarik perhatian karena mempertemukan tuan rumah dengan salah satu tim Amerika Selatan yang dikenal memiliki organisasi permainan yang disiplin. Sebagai salah satu penyelenggara turnamen, Amerika Serikat datang dengan ekspektasi yang tinggi.
Dukungan puluhan ribu pendukung di stadion diperkirakan akan memberikan suntikan motivasi tambahan bagi skuad asuhan Mauricio Pochettino. Namun di balik keuntungan bermain di kandang sendiri, tekanan besar juga mengiringi langkah mereka.
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Pochettino masih berupaya menemukan konsistensi terbaik sejak mengambil alih kursi pelatih tim nasional. Dalam beberapa turnamen terakhir, performa Amerika Serikat belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka gagal mencapai hasil yang diharapkan di ajang CONCACAF Nations League dan juga harus puas menjadi runner-up pada Gold Cup setelah kalah dari rival regional mereka, Meksiko.
Meski demikian, ada sejumlah sinyal positif yang mulai terlihat menjelang dimulainya Piala Dunia. Amerika Serikat menunjukkan peningkatan dalam aspek menyerang. Dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka mampu mencetak banyak gol ke gawang lawan-lawan kuat. Produktivitas tersebut menjadi modal berharga untuk menghadapi Paraguay yang terkenal sulit ditembus.
Sorotan utama tentu tertuju kepada Christian Pulisic. Kapten tim sekaligus bintang utama Amerika Serikat itu masih menjadi pemain yang diharapkan mampu membuat perbedaan. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuannya menciptakan peluang akan menjadi senjata utama tuan rumah.
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Selain Pulisic, lini depan Amerika Serikat juga diperkuat Folarin Balogun yang diprediksi menjadi ujung tombak utama. Kehadiran Tyler Adams, Weston McKennie, dan Malik Tillman di sektor tengah memberi keseimbangan antara kreativitas dan kerja keras dalam membangun serangan.
Di lini belakang, pengalaman Tim Ream akan menjadi faktor penting. Bek veteran tersebut kemungkinan memimpin pertahanan bersama Miles Robinson dan Mark McKenzie. Pochettino berharap lini belakangnya mampu tampil lebih solid setelah beberapa kali kebobolan dalam laga uji coba sebelumnya.
Sementara itu, Paraguay datang ke turnamen ini dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Tim asuhan Gustavo Alfaro dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan terbaik di kawasan Amerika Selatan. Mereka berhasil menunjukkan konsistensi yang impresif selama fase kualifikasi.
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