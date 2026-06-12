Sergino Dest Terkejut dengan Dukungan Suporter Timnas Amerika Serikat

JawaPos.com - Tim nasional Amerika Serikat mendapat suntikan kepercayaan diri tambahan menjelang Piala Dunia 2026. Bukan hanya karena kemenangan 3-2 atas Senegal dalam laga uji coba, tetapi juga berkat dukungan luar biasa yang mereka terima dari para suporter.

Melansir ESPN, bek serbabisa Sergino Dest mengaku cukup terkejut melihat antusiasme penggemar yang memenuhi Stadion Bank of America di Charlotte, North Carolina. Sebanyak 57.741 penonton hadir dalam pertandingan tersebut dan mayoritas memberikan dukungan penuh kepada USMNT.

Menurut Dest, atmosfer seperti itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi tim menjelang tampil sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia tahun ini.

Dest Terpukau dengan Atmosfer Stadion Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat kerap bermain di stadion yang tidak sepenuhnya dipenuhi pendukung mereka sendiri, terutama dalam turnamen kawasan seperti Gold Cup. Kehadiran suporter tim lawan sering kali membuat atmosfer terasa lebih berimbang.

Karena itu, suasana yang tercipta saat menghadapi Senegal meninggalkan kesan tersendiri bagi pemain PSV Eindhoven tersebut.

"Kami juga pernah bermain di stadion yang sebenarnya tidak dipenuhi penggemar, tetapi memiliki stadion yang penuh dengan penggemar AS itu sangat istimewa dan itulah yang kami butuhkan," kata Dest.

"Jadi kami menghargai itu dan kami menginginkan dukungan seperti itu karena itu membantu kami dan lihat apa yang telah kami berikan kepada kalian... kemenangan melawan Senegal, jadi kami membutuhkannya."

Dest juga menilai dukungan besar dari tribune tidak hanya meningkatkan semangat timnya, tetapi dapat memberikan tekanan psikologis kepada lawan.

"Sangat bagus memiliki kondisi seperti itu. Kami ingin selalu seperti itu karena itu sangat membantu kami memenangkan pertandingan. Dan juga bagi lawan, itu juga membuat mereka takut."

Gol Cepat Tambah Kepercayaan Diri Pada pertandingan tersebut, Dest turut menjadi salah satu sorotan utama setelah mencetak gol pembuka Amerika Serikat pada menit ketujuh.