Jadwal dan Link Live Streaming Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Pantang Malu!

JawaPos.com - Timnas Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay pada laga perdana Grup D Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium, Inglewood, Sabtu (13/6) pukul 08.00 WIB. Bermain sebagai salah satu tuan rumah, skuad asuhan Mauricio Pochettino mengusung target kemenangan demi membuka perjalanan mereka di turnamen dengan hasil maksimal.

Atmosfer puluhan ribu pendukung diperkirakan menjadi modal penting bagi timnas Amerika Serikat untuk mengatasi perlawanan Paraguay yang dikenal memiliki organisasi pertahanan solid. Laga ini juga menjadi ujian awal bagi Mauricio Pochettino yang masih berupaya membawa timnya tampil lebih konsisten di piala dunia.

Bisakah Amerika Serikat Menjawab Keraguan? Timnas Amerika Serikat memasuki Piala Dunia 2026 dengan sejumlah catatan yang belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka gagal bersinar di CONCACAF Nations League 2025 dan hanya finis di posisi keempat setelah sebelumnya sempat mencatat tiga kemenangan beruntun.

Kekalahan dari Meksiko di final CONCACAF Gold Cup membuat performa The Yanks menjadi sorotan. Tekanan semakin besar karena publik tuan rumah berharap tim nasional mampu melangkah jauh di turnamen terbesar dunia tersebut.

Meski demikian, tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Amerika Serikat sempat mengalahkan Senegal 3-2 sebelum kalah tipis 1-2 dari Jerman dalam laga pemanasan menuju Piala Dunia 2026.

Produktivitas gol menjadi salah satu aspek yang patut diperhatikan. Amerika Serikat mampu mencetak lima gol ke gawang Uruguay, tiga gol ke Senegal, serta dua gol saat menghadapi Belgia, Jepang, dan Paraguay dalam periode pertandingan terakhir mereka.

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Mengapa Paraguay Tidak Bisa Diremehkan? Paraguay datang ke Amerika Serikat dengan modal yang cukup mengesankan. Tim asuhan Gustavo Alfaro dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan paling disiplin di kawasan Amerika Selatan.

Mereka hanya kebobolan 10 gol dari 18 pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Catatan tersebut menunjukkan betapa sulitnya membongkar lini pertahanan yang dikomandoi Gustavo Gomez dan Omar Alderete.