Jesse Marsch Ingin Timnas Kanada Fokus Hadapi Bosnia dan Herzegovina, Berikut Prediksi Susunan Pemain

JawaPos.com - Pelatih Jesse Marsch menekankan timnas Kanada untuk fokus menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Laga Grup B Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di BMO Field, Sabtu (13/6) pukul 02.00 WIB.

Bagi pelatih asal Amerika Serikat tersebut, fokus menjadi hal yang sangat penting untuk timnas Kanada menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Selain itu, Jesse Marsch tidak merasa gugup jelang melakoni laga perdana piala dunia 2026.

"Sejujurnya, saya tidak terlalu gugup. Saya tahu kemampuan para pemain saya. Saya pernah menjadi asisten pelatih di Piala Dunia dan memiliki pengalaman di banyak kompetisi lainnya. Fokus saya adalah pada para pemain timnas Kanada agar selalu fokus dan berdedikasi, dan kami berhasil dalam hal itu. Itu akan menjadi kunci untuk pertandingan besok juga," kata Jesse Marsch saat konferensi pers yang dikutip dari Sportssport, Jumat (12/6).

Tidak ada motivasi khusus yang diberikan Marsch kepada tim asuhannya. Menurut dia, para pemain sudah mengetahui pentingnya laga melawan Bosnia dan Herzegovina.

"Saya tidak punya pesan yang lebih penting untuk para pemain karena mereka menyadari arti penting pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina. Kami telah membangun semua ini selama lebih dari dua tahun dan kami tahu betapa pentingnya bagi kami untuk berada di level terbaik. Semuanya berjalan normal akhir-akhir ini tanpa tekanan dan euforia. Kami bangga mewakili Kanada dan kami siap untuk apa pun yang menanti kami," jelas Jesse Marsch.

Salah satu kekhawatiran Marsch adalah kartu merah yang didapat timnas Kanada di beberapa pertandingan persahabatan salah satunya lawan Islandia. Mengenai hal tersebut, Marsch mencoba untuk banyak belajar dari pengalaman.

"Tidak, kami banyak berbicara tentang disiplin dan banyak belajar dari pengalaman. Beberapa di antaranya bukan untuk kartu merah, tetapi ya sudahlah. Kami harus agresif dan bermain sesuai gaya kami, tetapi pastikan kami tetap tenang dan tidak melakukan pelanggaran yang akan merugikan kami," ucap mantan asisten pelatih dari Ralf Ragnick tersebut.

Prediksi susunan pemain Kanada vs Bosnia dan Herzegovina Timnas Kanada dan Bosnia dan Herzegovina sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob: