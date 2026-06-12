Raul Jimenez Persembahkan Gol di Laga Pembuka Piala Dunia 2026 untuk Mendiang Ayahnya

JawaPos.com - Raul Jimenez memberikan momen yang tak akan mudah dilupakan bagi Meksiko pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Striker veteran berusia 35 tahun itu mencetak gol pertamanya di ajang Piala Dunia dan membantu El Tri mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0 di Stadion Azteca.

Gol sundulan Jiménez memastikan kemenangan tuan rumah bersama setelah Julián Quiñones lebih dulu mencetak gol pembuka turnamen. Namun, bagi sang penyerang, momen tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah gol.

Usai menjebol gawang Afrika Selatan, Jiménez tampak emosional dan tak mampu menahan air mata. Penyerang Wolves itu menunjuk ke langit, sebuah selebrasi yang diyakini sebagai penghormatan untuk sang ayah, Raúl Jiménez Vega, yang meninggal dunia tiga bulan lalu pada usia 62 tahun.

Gol tersebut terasa semakin spesial karena menjadi gol pertama Jiménez di Piala Dunia sekaligus penampilan pertamanya sebagai starter di turnamen terbesar sepak bola dunia.

Semua Orang Pernah Mengira Kariernya Sudah Berakhir Perjalanan Jiménez menuju momen bersejarah itu tidaklah mudah. Pada 2020, ia mengalami cedera kepala serius yang sempat mengancam kariernya. Banyak yang meragukan apakah sang striker mampu kembali ke level terbaiknya setelah insiden tersebut.

Melansir The Independent, mantan penyerang Prancis, Thierry Henry, mengaku ikut terbawa suasana melihat emosi yang diperlihatkan Jiménez setelah mencetak gol.

“Mengapa dia emosional? Karena saya ingat semua orang mengira kariernya sudah berakhir, lalu dia kembali, tetapi saya yakin dia sedang memikirkan ayahnya.”

“Dia sedang melihat ke arah kotak-kotak itu, dan saya rasa dia menyadari ayahnya tidak duduk di sana dan menyaksikannya mencetak gol di Piala Dunia di Estadio Azteca. Jujur saja, kita sedang membicarakan emosi dan kita sudah mengalami momen yang sangat emosional.”