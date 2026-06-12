Dari Nyaris Meninggal hingga Jadi Bintang Meksiko di Laga Pembuka Piala Dunia 2026! Simak Profil Raul Jimenez

Pemain Timnas Meksiko, Raúl Jiménez. (Istimewa)
JawaPos.com - Bagi Raul Jimenez, malam di Stadion Azteca pada laga pembuka Piala Dunia 2026 bukan sekadar pertandingan biasa. Itu adalah momen yang telah ia impikan sepanjang hidupnya, sekaligus sebuah pencapaian yang beberapa tahun lalu terasa hampir mustahil.
Striker berusia 35 tahun itu menjadi salah satu pahlawan kemenangan Meksiko 2-0 atas Afrika Selatan setelah mencetak gol kedua negaranya di depan sekitar 80 ribu pendukung yang memadati Stadion Azteca.
Gol tersebut lahir dari sundulan tajam yang memanfaatkan umpan Roberto Alvarado dari sisi kanan. Selepas bola bersarang di gawang, Jiménez melompat kegirangan sebelum menunjuk ke langit, sebuah gestur yang diyakini sebagai penghormatan untuk sang ayah, Raúl Jiménez Vega, yang meninggal dunia pada Maret lalu.
Baca Juga:Meksiko vs Afrika Selatan Cetak Rekor Baru! Laga Pembuka Piala Dunia 2026 dengan Kartu Merah Terbanyak!
Di tengah euforia para pendukung dan rekan-rekan setim yang mengerubunginya, emosi akhirnya mengambil alih. Jiménez tak kuasa menahan air mata ketika menyadari arti besar dari momen tersebut.
"Kami benar-benar mengucapkan selamat kepadanya karena dia memberikan banyak kontribusi kepada tim," kata Julián Quiñones, pencetak gol pertama Meksiko dalam pertandingan tersebut.
"Menjadi bagian dari sebuah tim adalah kebanggaan kami dan sungguh luar biasa dia terus menambah gol dalam kariernya sebagai pemain di tim nasional kami."
Gol itu merupakan gol internasional ke-46 Jiménez dalam 125 penampilan bersama Meksiko. Catatan tersebut membuatnya menyamai jumlah gol Jared Borgetti dan hanya terpaut enam gol dari Javier Hernández, yang masih memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa El Tri.
Menariknya, pertandingan melawan Afrika Selatan juga menjadi kali pertama Jiménez tampil sebagai starter di putaran final Piala Dunia. Sebelumnya, ia enam kali masuk dari bangku cadangan dalam tiga edisi Piala Dunia berbeda.
Ia pun memastikan malam bersejarah itu berakhir sempurna dengan membawa Meksiko mengamankan tiga poin pertama di turnamen.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang