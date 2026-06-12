Dari Nyaris Meninggal hingga Jadi Bintang Meksiko di Laga Pembuka Piala Dunia 2026! Simak Profil Raul Jimenez

JawaPos.com - Bagi Raul Jimenez, malam di Stadion Azteca pada laga pembuka Piala Dunia 2026 bukan sekadar pertandingan biasa. Itu adalah momen yang telah ia impikan sepanjang hidupnya, sekaligus sebuah pencapaian yang beberapa tahun lalu terasa hampir mustahil.

Striker berusia 35 tahun itu menjadi salah satu pahlawan kemenangan Meksiko 2-0 atas Afrika Selatan setelah mencetak gol kedua negaranya di depan sekitar 80 ribu pendukung yang memadati Stadion Azteca.

Gol tersebut lahir dari sundulan tajam yang memanfaatkan umpan Roberto Alvarado dari sisi kanan. Selepas bola bersarang di gawang, Jiménez melompat kegirangan sebelum menunjuk ke langit, sebuah gestur yang diyakini sebagai penghormatan untuk sang ayah, Raúl Jiménez Vega, yang meninggal dunia pada Maret lalu.

Di tengah euforia para pendukung dan rekan-rekan setim yang mengerubunginya, emosi akhirnya mengambil alih. Jiménez tak kuasa menahan air mata ketika menyadari arti besar dari momen tersebut.

"Kami benar-benar mengucapkan selamat kepadanya karena dia memberikan banyak kontribusi kepada tim," kata Julián Quiñones, pencetak gol pertama Meksiko dalam pertandingan tersebut.

"Menjadi bagian dari sebuah tim adalah kebanggaan kami dan sungguh luar biasa dia terus menambah gol dalam kariernya sebagai pemain di tim nasional kami."

Gol itu merupakan gol internasional ke-46 Jiménez dalam 125 penampilan bersama Meksiko. Catatan tersebut membuatnya menyamai jumlah gol Jared Borgetti dan hanya terpaut enam gol dari Javier Hernández, yang masih memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa El Tri.

Menariknya, pertandingan melawan Afrika Selatan juga menjadi kali pertama Jiménez tampil sebagai starter di putaran final Piala Dunia. Sebelumnya, ia enam kali masuk dari bangku cadangan dalam tiga edisi Piala Dunia berbeda.