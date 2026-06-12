Deretan Rekor Piala Dunia yang Masih Bertahan, dari Brasil hingga Lionel Messi

JawaPos.com - Piala Dunia selalu menghadirkan cerita besar, mulai dari kejutan tim kuda hitam hingga penampilan individu yang dikenang sepanjang masa.

Sejak pertama kali digelar pada 1930, turnamen paling bergengsi di dunia sepak bola ini telah melahirkan berbagai rekor yang hingga kini masih sulit untuk dilampaui.

Beberapa negara berhasil membangun tradisi kuat di ajang ini, sementara sejumlah pemain mencatatkan prestasi luar biasa yang membuat nama mereka abadi dalam sejarah sepak bola dunia.

Di level tim, Brasil masih menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Tim Samba telah mengoleksi lima gelar juara, masing-masing pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002.

Hingga edisi 2026, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap putaran final Piala Dunia sejak turnamen ini pertama kali digelar.

Dominasi Brasil juga terlihat dari jumlah kemenangan dan produktivitas gol mereka. Selecao tercatat meraih 76 kemenangan dengan total 237 gol, sekaligus memiliki selisih gol terbaik sepanjang sejarah turnamen.

Sementara itu, Jerman dikenal sebagai simbol konsistensi di panggung dunia. Tim Panser menjadi negara dengan jumlah penampilan final terbanyak, yakni delapan kali. Mereka juga menjadi tim dengan jumlah penampilan semifinal terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Meski empat kali menjadi juara dunia, Jerman juga memegang rekor sebagai negara dengan jumlah runner-up terbanyak, yaitu empat kali.