Angel Di Maria Yakin Lionel Messi Masih Mampu Bermain Selama Bertahun-tahun Lagi

JawaPos.com – Mantan pemain tim nasional Argentina, Angel Di Maria, menilai Lionel Messi masih mampu bermain selama bertahun-tahun lagi di level tertinggi sepak bola dunia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (28/7), Pernyataan Di Maria tersebut disampaikan setelah Messi kembali menunjukkan performa impresif bersama Argentina sepanjang gelaran Piala Dunia.

Di Maria menegaskan bahwa keputusan untuk terus bermain sepenuhnya berada di tangan sang kapten.

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Menurut Di Maria, usia bukan penghalang bagi Messi untuk tetap bersaing dengan para pemain terbaik dunia.

Ia menilai penampilan Messi pada usia 39 tahun membuktikan bahwa kualitas dan pengaruhnya di lapangan masih sangat besar.

Di Maria bahkan menyebut Messi masih layak dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola.

Spekulasi mengenai masa depan Messi bersama tim nasional Argentina terus bermunculan setelah kekalahan pada final Piala Dunia.

Meski demikian, Messi hingga kini belum memberikan pernyataan resmi mengenai kemungkinan pensiun dari sepak bola internasional.

Penampilan konsistennya sepanjang turnamen dinilai menjadi bukti bahwa ia masih mampu memberikan kontribusi besar bagi Argentina.