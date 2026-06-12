Hasil Meksiko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Julian Quinones Cetak Gol Pembuka Turnamen 1-0

Julian Quinones merayakan gol pembuka Piala Dunia 2026 yang membawa Meksiko unggul 1-0 atas Afrika Selatan di Estadio Azteca. (Instagram @miseleccionmx)
JawaPos.com - Timnas Meksiko memimpin 1-0 atas Afrika Selatan pada babak pertama laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Mexico City, Jumat (12/6) dini hari WIB. Keunggulan tuan rumah hadir lewat gol Julian Quinones pada menit kesembilan yang sekaligus menjadi gol pertama turnamen Piala Dunia 2026.
Sejak peluit awal dibunyikan, Meksiko langsung tampil menekan. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, El Tri mendominasi penguasaan bola dan memaksa Afrika Selatan bertahan lebih dalam.
Meksiko berhasil membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan sembilan menit. Gol bermula dari kesalahan lini belakang Afrika Selatan yang berusaha membangun serangan dari area pertahanan sendiri.
Erik Lira sukses merebut bola dan langsung mengalirkannya ke Julian Quinones. Penyerang kelahiran Kolombia tersebut kemudian menusuk ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan kiper Ronwen Williams.
Gol tersebut membuat atmosfer Estadio Azteca semakin bergemuruh. Quinones pun mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pencetak gol pertama pada ajang Piala Dunia 2026.
Setelah unggul, Meksiko tidak mengendurkan tekanan. Tim asuhan Javier Aguirre terus mengontrol jalannya pertandingan dan membuat Afrika Selatan kesulitan mengembangkan permainan.
Dalam 25 menit pertama, Afrika Selatan nyaris tidak memberikan ancaman berarti ke gawang Raul Rangel. Lini tengah Meksiko yang dikomandoi Erik Lira dan Alvaro Fidalgo mampu menguasai tempo permainan.
Pertandingan juga mulai berlangsung lebih keras. Gelandang Afrika Selatan, Teboho Mokoena, menjadi pemain pertama yang menerima kartu kuning setelah melakukan tekel keras.
Tidak lama kemudian, Brian Gutierrez dari Meksiko juga mendapat kartu kuning. Wasit berusaha menjaga tensi pertandingan yang mulai meningkat menjelang pertengahan babak pertama.
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