Susunan Pemain Meksiko vs Afrika Selatan pada laga Pembuka Piala Dunia

Ilustrasi pertandingan pembuka sekaligus penyisihan Grup A Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City, Kamis (11/6/2026) waktu setempat. (Vintan Rahmadanti/Antara) JawaPos.com - Piala Dunia 2026 akan segera dimulai dengan laga pembuka yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City, pada Jumat (12/6) dini hari WIB.

Bermain di hadapan suporter sendiri, El Tri bertekad mengawali turnamen dengan kemenangan. Meksiko memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi.

Dilansir dari Antara, sepanjang 2026, El Tri belum pernah menelan kekalahan dengan catatan enam kemenangan dan dua hasil imbang dari delapan pertandingan. Tim asuhan Javier Aguirre juga tampil produktif dengan mencetak 15 gol dan hanya kebobolan dua kali.

Penampilan terakhir Meksiko semakin menegaskan status mereka sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Dalam laga uji coba di Toluca, Raul Jimenez dan kawan-kawan menghancurkan Serbia 5-1.

Sebaliknya, Afrika Selatan datang dengan modal yang kurang meyakinkan. Tim berjuluk Bafana Bafana itu sedang menjalani tren negatif setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan uji coba terakhir menjelang Piala Dunia 2026.

Javier Aguirre memutuskan tidak menurunkan penyerang AC Milan Santiago Gimenez sebagai starter. Penyerang berusia 25 tahun itu memulai pertandingan dari bangku cadangan, sementara Raul Jimenez dari Wolverhampton Wanderers dipercaya menjadi ujung tombak sejak menit pertama.

Kiper veteran berusia 41 tahun, Guillermo Ochoa tidak diturunkan sebagai penjaga gawang utama Meksiko, dengan Raul Rangel dipercaya di laga perdana.

Sementara itu, Afrika Selatan mengandalkan Ronwen Williams di bawah mistar gawang. Barisan pertahanan mereka dihuni Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, dan Modiba.

Di lini tengah, Mokoena, Sithole, serta Adams menjadi motor permainan, sedangkan Rayners dan Foster ditugaskan membongkar pertahanan Meksiko.