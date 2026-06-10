Bintang Korea Selatan Son Heung-min Antusias Sambut Piala Dunia Keempatnya

JawaPos.com - Kapten timnas Korea Selatan Son Heung-min mengungkapkan semangatnya ketika bersiap tampil di Piala Dunia keempatnya. Son akan bermain bersama Korea Selatan menghadapi Republik Ceko pada laga pembuka Grup A di Estadio Guadalajara pada Jumat (12/6).

Pemain berusia 33 tahun itu telah menjadi sosok sentral bagi Timnas Korea Selatan selama hampir satu dekade terakhir. Dengan koleksi 144 caps, Son Heung-min menjadi pemain paling berpengalaman di skuad piala dunia saat ini, unggul jauh dari rekan setim terdekatnya, Lee Jae-sung.

Meski akan segera menginjak usia 34 tahun bulan depan, peran Son Heung-min tetap tak tergantikan. Son masih menjadi figur kunci yang diharapkan mampu mengangkat performa tim di panggung terbesar sepak bola dunia. Son pun mengaku bahwa antusiasmenya terhadap Piala Dunia tidak pernah pudar.

“Saya sangat senang bisa kembali bermain di Piala Dunia, sesuatu yang saya impikan sejak kecil,” ujar Son dalam konferensi pers dikutip dari ESPN.

Son menambahkan bahwa perasaan yang dirasakannya tidak berbeda, baik saat tampil pertama kali maupun setelah empat kali ikut memperkuat Timnas Korea Selatan di Piala Dunia. “Entah ini Piala Dunia pertama atau keempat, saya tetap merasa seperti anak kecil. Ini adalah panggung impian,” kata Son Heung-min.

Son juga menyinggung pengalaman Korea Selatan di Piala Dunia sebelumnya, khususnya pada edisi 2022 di Qatar. Menurut dia, tim telah belajar banyak dari keberhasilan dan kegagalan yang dialami.

“Di Qatar, kami menunjukkan kekuatan, tetapi juga mengalami kekalahan dan kegagalan. Itu menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk melangkah ke depan,” jelas Son Heung-min.

Son menilai skuad Korea Selatan saat ini lebih matang dan berpengalaman, meskipun terdapat sejumlah perubahan dalam komposisi pemain. Korea Selatan sendiri memiliki catatan kurang memuaskan dalam laga pembuka Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir. Mereka gagal meraih kemenangan di pertandingan pertama yang kerap menjadi hambatan besar dalam perjalanan mereka di fase grup.