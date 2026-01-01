Pelatih Timnas Republik Ceko Waspadai Son Heung-min Saat Hadapi Korea Selatan

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Republik Ceko Miroslav Koubek mewaspadai Son Heung-min saat melawan Korea Selatan. Laga Grup A Piala Dunia tersebut bakal dimainkan di Estadio Akron, Jumat (12/6) pukul 09.00 WIB.

Miroslav Koubek mengetahui bahwa Son Heung-min adalah pemain andalan bagi timnas Korea Selatan. Tidak hanya penyerang LAFC tersebut yang diwaspadainya, tetapi para penyerang lainnya juga punya kualitas.

"Dia (Son Heung-min) adalah nama besar di dunia sepak bola, dia telah mencapai banyak hal. Kita tahu bahwa dia adalah legenda di Korea, salut untuknya. Secara umum, Korea memiliki kualitas di posisi penyerang, di situlah bahaya terbesar bagi kita," kata Miroslav Koubek saat jumpa pers yang dikutip dari laman resmi Asosiasi Sepak Bola Republik Ceko, Kamis (11/6).

Meskipun demikian, Koubek tetap percaya diri dengan kekuatan Republik Ceko yang berhasil menyingkirkan Denmark untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dia menilai para pemainnya bakal mampu meredam ketajaman penyerang Korea Selatan.

"Tetapi tim ini telah bermain melawan bintang-bintang sepak bola dunia lainnya dan juga berhasil mengatasinya, yang terbaru melawan Denmark. Jadi saya percaya para pemain mampu mengawal para striker Korea yang hebat," sambung Koubek.

Menjelang menghadapi Korea Selatan, salah satu penyerang andalan Republik Ceko Jan Kuchta masih mengalami cedera setelah laga melawan Kosovo. Namun, Koubek menilai kondisi pemain Sparta Praha tersebut mulai membaik.

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"Kondisinya masih kritis, masih terbuka. Yang penting kondisinya telah membaik secara signifikan dalam beberapa hari terakhir," terang Koubek.

Estadio Akron tempat dilangsungkannya pertandingan berada di ketinggian 1.600 meter yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi Republik Ceko. Bermain di dataran tinggi, sudah dipersiapkan dengan baik oleh Miroslav Koubek.