Rahang Patah, Djed Spence Tetap Perkuat Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 dengan Topeng Pelindung

Bek timnas Inggris Djed Spence siap tampil di Piala Dunia 2026 dengan memakai topeng pelindung akibat cedera patah rahang. (ig @amj_spurs)
JawaPos.com - Djed Spence datang ke Piala Dunia 2026 dengan kondisi yang tidak biasa. Bek serba bisa timnas Inggris itu harus mengenakan topeng pelindung setelah mengalami patah rahang akibat benturan keras dalam laga Liga Primer bersama Tottenham Hotspur.
Melansir The Guardian, cedera tersebut terjadi pada pertandingan melawan Chelsea di pekan kedua terakhir musim lalu. Dalam sebuah duel udara, Spence menerima sikutan keras dari Liam Delap yang menghantam sisi kiri rahangnya.
Insiden itu memicu perdebatan karena Delap tidak menerima kartu merah meski kontak yang terjadi dinilai cukup berbahaya. "Ya, itu tekel yang gila," kata Spence mengenang kejadian tersebut.
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Menariknya, meski mengalami cedera serius, pemain berusia 25 tahun itu tetap menyelesaikan pertandingan hingga peluit akhir berbunyi. Saat itu Tottenham kalah 2-1, tetapi Spence mengaku tidak terlalu memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa mengancam musim maupun peluangnya tampil di Piala Dunia.
"Tidak, sebenarnya tidak. Memang sakit, tetapi untungnya saya bermain sepak bola dengan kaki saya dan bukan rahang saya. Jadi saya baik-baik saja," tandas Djed spence.
Sikap santainya berlanjut hingga kini. Spence sudah bergabung dengan skuad Inggris di Amerika Serikat dan diproyeksikan tampil pada laga pemanasan terakhir melawan Kosta Rika sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Kroasia.
Untuk melindungi cedera tersebut, dia harus mengenakan penyangga rahang khusus selama turnamen berlangsung. Pelindung itu sudah dipakainya saat Tottenham mengalahkan Everton 1-0 pada laga penutup musim yang memastikan mereka terhindar dari degradasi.
Dia juga memakainya ketika Inggris mengalahkan Selandia Baru 1-0 dalam laga uji coba, bahkan berhasil mencatat assist untuk gol Harry Kane.
"Agak tidak nyaman, tapi ya sudahlah," kata Spence.
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