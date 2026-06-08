Harry Kane Cetak Gol di 21 Negara Berbeda, Timnas Inggris Cukur Tipis Selandia Baru 1-0 Jelang Piala Dunia 2026

Harry Kane rayakan gol untuk timnas Inggris di fase kualifikasi Piala Dunia 2026. (Dok. X/@HKane)
JawaPos.com - Kapten sekaligus bomber Inggris Harry Kane mencetak gol semata wayang kemenangan atas Selandia Baru di Raymond James Stadium, Tampa, Amerika Serikat (AS), kemarin (7/6).
Bagi Kane, gol tersebut bukan hanya jadi koleksi ke-79 bersama The Three Lions—julukan Inggris. Gol tersebut juga mencatatkan rekor unik untuk striker Bayern Munchen tersebut.
Gol di AS kemarin membuat Kane telah mencetak gol di 21 negara berbeda. Pemilik julukan HurriKane itu berhasil melewati capaian Wayne Rooney yang mencetak gol di 20 negara berbeda.
“Yang lebih penting, aku sudah merasakan performa terbaikku sebelum turun di Piala Dunia bersama Inggris,” ucap Kane kepada The Irish News.
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