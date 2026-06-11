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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Kamis, 11 Juni 2026 | 23.50 WIB

Cara Nonton Piala Dunia 2026 Gratis, Ini Panduan Live Streaming Seluruh Pertandingan

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Istimewa) - Image

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 resmi bergulir mulai 12 Juni 2026 dengan 104 pertandingan dari 48 negara siap tersaji. Seiring dengan dimulainya turnamen terbesar sepak bola tersebut, banyak penggemar di Indonesia yang mencari tahu cara untuk menyaksikan seluruh pertandingan secara legal.

Berikut cara nonton Piala Dunia 2026 secara gratis, lengkap dengan panduan akses live streaming seluruh pertandingan. Stasiun Televisi Nasional milik Pemerintah yakni TVRI menjadi broadcaster resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia. TVRI akan menayangkan seluruh pertandingan secara gratis (free to air) kepada para penonton.

Untuk dapat menonton pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis melalui siaran TVRI, tidak perlu berlangganan layanan berbayar, cukup menggunakan antena TV digital (DVB-T2), TV yang sudah mendukung siaran digital, atau pasang Set Top Box jika TV belum mendukung siaran digital.

Namun apabila Anda lebih sering beraktivitas di luar ruangan atau tidak memiliki TV, tidak perlu khawatir sebab tayangan Piala Dunia juga bisa diakses secara live streaming melalui aplikasi di Smartphone. Ada dua aplikasi resmi di Indonesia yakni Folaplay dan MAXSTREAM.

Panduan akses live streaming di Folaplay

  1. Download aplikasi Folaplay di Google Play Store secara gratis
  2. Daftar akun
  3. Jika sudah memiliki akun, login ke aplikasi Folaplay
  4. Tersedia dua pilihan paket langganan yang bisa dipilih yaitu:
  • Paket Bola Gembira 7 Hari: Rp25.000
  • Paket Bola Gembira Full Tournament: Rp85.000

      5. Setelah paket aktif, masuk ke menu Piala Dunia 2026 dan pilih pertandingan yang ingin ditonton. 

Selain menu siaran langsung, di aplikasi Folaplay juga tersedia highlight pertandingan, klasemen, dan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026.

Panduan akses live streaming di MAXSTREAM

  1. Download aplikasi MAXStream di Play Store untuk Android atau App Store untuk pengguna iPhone.
  2. Login menggunakan nomor Telkomsel.
  3. Beli paket Bola Gembira MAXStream TV melalui aplikasi MyTelkomsel.
  4. Setelah paket aktif, masuk ke menu siaran Piala Dunia 2026 di MAXSTREAM.
  5. Pilih pertandingan yang ingin ditonton
Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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