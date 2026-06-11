Cara Nonton Piala Dunia 2026 Gratis, Ini Panduan Live Streaming Seluruh Pertandingan

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 resmi bergulir mulai 12 Juni 2026 dengan 104 pertandingan dari 48 negara siap tersaji. Seiring dengan dimulainya turnamen terbesar sepak bola tersebut, banyak penggemar di Indonesia yang mencari tahu cara untuk menyaksikan seluruh pertandingan secara legal.
Berikut cara nonton Piala Dunia 2026 secara gratis, lengkap dengan panduan akses live streaming seluruh pertandingan. Stasiun Televisi Nasional milik Pemerintah yakni TVRI menjadi broadcaster resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia. TVRI akan menayangkan seluruh pertandingan secara gratis (free to air) kepada para penonton.
Untuk dapat menonton pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis melalui siaran TVRI, tidak perlu berlangganan layanan berbayar, cukup menggunakan antena TV digital (DVB-T2), TV yang sudah mendukung siaran digital, atau pasang Set Top Box jika TV belum mendukung siaran digital.
Baca Juga:Jadwal Semifinal Piala AFF U-19 Timnas Indonesia U-19 vs Australia, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Rebut Tiket ke Final!
Namun apabila Anda lebih sering beraktivitas di luar ruangan atau tidak memiliki TV, tidak perlu khawatir sebab tayangan Piala Dunia juga bisa diakses secara live streaming melalui aplikasi di Smartphone. Ada dua aplikasi resmi di Indonesia yakni Folaplay dan MAXSTREAM.
5. Setelah paket aktif, masuk ke menu Piala Dunia 2026 dan pilih pertandingan yang ingin ditonton.
Selain menu siaran langsung, di aplikasi Folaplay juga tersedia highlight pertandingan, klasemen, dan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang