Drama A Bona fide Killer Ungkap Daftar Pemainnya, Siapa Saja?

Pemeran A Bona fide Killer. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Hadirkan kisah menegangkan, Drama Korea MBC, A Bona fide Killer (judul sementara), telah mengungkap daftar pemainnya, yaitu Kong Hyo Jin.
Dilansir dari Soompi, Kamis (11/6), kisah seorang ibu pekerja dengan pekerjaan paling mematikan di dunia, akan dihadirkan di drama aksi ini.
Ia pun melindungi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupannya, dimana Kong Hyo Jin berperan sebagai Yu Bo Na, seorang pekerja kantoran biasa.
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Perannya yaitu sebagai manajer di Tim Penjualan 3 di sebuah perusahaan elektronik, pada saat yang sama, ia memiliki identitas lain sebagai pembunuh legendaris Kingfisher.
Ternyata ia melenyapkan para penjahat yang lolos dari hukuman hukum dan setelah kembali ke masyarakat setelah cuti melahirkan, ia memimpin cerita sebagai seorang ibu melindungi keluarganya.
Makin seru, Jung Jun Won berperan sebagai Kwon Tae Sung, suami Yu Bo Na dan seorang reporter di tim investigasi surat kabar.
Lee Sang Yi memerankan inspektur Lee Dong Jin dari Unit Kejahatan Kekerasan 2 di Divisi Investigasi Kriminal di Kantor Polisi Nambu.
Ternyata penderitaan korban kejahatan lebih baik daripada siapa pun, ia memilih jalan pengadilan hukum yang sah daripada keadilan main hakim sendiri.
Sung Dong Il memerankan Kim Bong Pal, kepala Tim Penjualan 3 di Durumi Electronics yang baik, ia juga menjaga dan melindungi Yu Bo Na.
Tim produksi mengatakan, “Selain Kong Hyo Jin, Jung Jun Won, Lee Sang Yi, dan Sung Dong Il juga akan memberikan penampilan special.”
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