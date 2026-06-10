Mengapa Timnas Curacao Disebut Netherlands B? Ini Daftar Pemain dan Fakta Menariknya

JawaPos.com - Tim Nasional Curacao kembali menjadi sorotan di dunia sepak bola internasional.

Negara kepulauan yang berada di kawasan Karibia tersebut kerap disebut sebagai “Netherlands B” karena mayoritas pemainnya lahir dan berkembang di Belanda.

Julukan itu bukan tanpa alasan. Dari 26 pemain yang masuk dalam skuad terbaru Curacao, sebanyak 25 pemain tercatat lahir di berbagai kota di Belanda. Hanya satu pemain yang lahir langsung di Curacao, yakni Tahith Chong yang berasal dari Willemstad.

Fenomena ini terjadi karena Curacao merupakan salah satu negara konstituen dalam Kerajaan Belanda.

Hubungan historis dan status politik tersebut membuat banyak warga keturunan Curacao menetap di Belanda selama beberapa generasi. Alhasil, Curacao memiliki sumber daya pemain diaspora yang sangat besar untuk memperkuat tim nasional mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, federasi sepak bola Curacao berhasil memanfaatkan regulasi FIFA yang memungkinkan pemain dengan garis keturunan tertentu membela negara leluhurnya.

Banyak pemain yang sebelumnya pernah memperkuat tim kelompok umur Belanda akhirnya memilih bergabung dengan Curacao di level internasional.

Sejumlah nama cukup dikenal oleh penggemar sepak bola Eropa. Di antaranya ada Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Joshua Brenet, hingga Riechedly Bazoer yang pernah merasakan atmosfer kompetisi kasta tertinggi Belanda maupun liga-liga Eropa lainnya.