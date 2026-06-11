Dari Messi hingga Mbappe: Ini Deretan Pemain Juara Dunia yang akan Tampil di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menjadi arena bagi sejumlah pemain yang pernah merasakan mengangkat trofi juara dunia untuk kembali tampil. Dari Lionel Messi yang membawa Argentina juara pada 2022 hingga Kylian Mbappe yang sukses mengantar Prancis untuk kedua kalinya menjadi kampiun, para pemain ini siap kembali mengulang kesuksesan serupa.

Piala Dunia yang digelar empat tahun sekali, membuat kesempatan beberapa pemain untuk tampil dalam dua edisi beruntun menjadi kecil. Usia dan performa sang pemain dalam rentang waktu empat tahun yang mengalami pasang dan surut menjadi faktor.

Namun, pada edisi 2026 kali ini, terdapat pemain juara dunia, yang mendapat panggilan tugas negara untuk kembali meraih gelar Piala Dunia. Juara edisi terakhir, Argentina menjadi yang terbanyak dengan 17 pemain akan kembali tampil untuk mempertahankan gelar.

Baca Juga:Presiden FIFA sayangkan wasit Somalia Omar Artan gagal masuk AS

Sang kapten sekaligus legenda Lionel Messi akan memimpin rekan-rekannya seperti Julián Álvarez, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, hingga Leandro Paredes untuk menaklukkan Amerika Serikat.

Prancis dengan pelatih yang sama, Didier Deschamps memanggil empat pemain yang sukses menjadi juara Piala Dunia 2018 yakni Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, dan gelandang senior N'Golo Kanté.

Tak hanya dari Argentina dan Prancis, terdapat satu nama veteran yang tersisa dari sang juara dunia 12 tahun silam, Jerman. Manuel Neuer menjadi last man standing yang akan kembali bermain di Piala Dunia 2026. Sejatinya, kiper Bayern Munchen tersebut sudah memutuskan pensiun pasca EURO 2024, namun pelatih Julian Nagelsmann sukses membujuknya untuk kembali karena masih membutuhkan pengalaman sang penjaga gawang.

Berikut daftar 22 pemain juara dunia yang akan kembali tampil di Piala Dunia 2026:

Jerman (2014)