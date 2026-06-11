Jelang Kick Off Piala Dunia 2026, Ini Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang Masa

Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia 2022 bersama Argentina. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 resmi dimulai pada Kamis (11/6) malam atau Jumat (12/6) pagi waktu Indonesia Barat dengan pertandingan pembuka akan hadir dari grup A. Menyambut bergulirnya turnamen akbar sepak bola empat tahunan ini, menarik untuk melihat kembali deretan negara yang pernah mengangkat trofi bergengsi Piala Dunia.
Uruguay menjadi juara Piala Dunia pertama yang digelar pada 1930. Pada dua edisi selanjutnya, Italia berjaya dengan meraih gelar secara beruntun. Setelahnya, perang dunia yang berkecamuk membuat turnamen sepak bola ini urung dihelat.
Usai 12 tahun berselang, Piala Dunia kembali lagi dengan Uruguay berhasil menambah koleksi gelar setelah menaklukkan tuan rumah Brasil. Laga final di Stadion Maracana pun dikenal dengan 'Tragedi Maracana' karena sang tuan Brasil yang diunggulkan justru harus menelan kekalahan.
Empat tahun berselang, juara baru lahir yakni Jerman kemudian disusul Brasil dalam dua edisi beruntun.
Pada era tahun 2000-an, tidak ada negara yang menjadi juara secara back to back. Brasil menasbihkan diri sebagai pengoleksi juara Piala Dunia terbanyak dengan lima gelar pada edisi pertama yang digelar di benua Asia tepatnya Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002.
Setelahnya, Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, dan terbaru Argentina bergiliran mengangkat trofi bergengsi di jagad sepak bola dunia.
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1930: Uruguay
1934: Italia
1938: Italia
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