Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Rabu, 10 Juni 2026 | 17.26 WIB

Ranking FIFA Terbaru Peserta Piala Dunia 2026: Argentina Geser Prancis di Puncak

Timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026. (Istimewa) - Image

Timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Jelang Piala Dunia 2026, para peserta mulai melakukan persiapan dengan menggelar laga uji coba baik melawan sesama peserta maupun negara yang tidak lolos.

Meski bertajuk uji coba atau friendly match, namun laga-laga tersebut masuk ke dalam kategori FIFA A Matchday yang membuat kemenangan hingga kekalahan akan berpengaruh pada perolehan poin untuk penentuan ranking.

Pada pertengahan bulan Juni 2026, live ranking terbaru menunjukkan perubahan signifikan. Argentina saat ini menggeser Prancis dari puncak ranking FIFA dengan 1877,27 poin. Tepat di bawah Argentina, ada Spanyol yang baru meraih kemenangan 3-1 atas Peru kini mengoleksi 1874,71 poin.

Prancis sendiri lengser dari singgasana nomor satu setelah alami kekalahan dari Pantai Gading dalam laga uji coba dengan skor 1-2 dan saat ini mengoleksi 1870,70 poin.

Adapun ranking empat hingga enam tidak mengalami perubahan dengan berturut-turut ditempati Inggris, Portugal, dan Brasil. Pergeseran posisi dialami Maroko yang naik ke urutan ketujuh dan menggantikan Belanda yang harus turun satu tingkat.

Sementara itu Meksiko menjadi tim tuan rumah dengan ranking tertinggi yakni 14, diikuti Amerika Serikat (17), dan Kanada yang berada di urutan ke-30.

Ranking FIFA Terbaru Peserta Piala Dunia 2026

Grup A

Meksiko (Ranking 14)

Afrika Selatan (Ranking 60)

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Menuju Piala Dunia 2026, Scaloni Pastikan Lionel Messi Tampil Bela Timnas Argentina Kontra Islandia - Image
Piala Dunia 2026

Menuju Piala Dunia 2026, Scaloni Pastikan Lionel Messi Tampil Bela Timnas Argentina Kontra Islandia

Rabu, 10 Juni 2026 | 00.41 WIB

Final Piala Dunia 1986: Saat Maradona Mengubah Sejarah Argentina Hanya dengan Satu Umpan - Image
Piala Dunia 2026

Final Piala Dunia 1986: Saat Maradona Mengubah Sejarah Argentina Hanya dengan Satu Umpan

Senin, 8 Juni 2026 | 15.40 WIB

Aksi Jenderal Lapangan Tengah Bagian Paling Menarik dari Piala Dunia, Portugal Paling Komplet - Image
Piala Dunia 2026

Aksi Jenderal Lapangan Tengah Bagian Paling Menarik dari Piala Dunia, Portugal Paling Komplet

Sabtu, 6 Juni 2026 | 18.39 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

6

BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru

7

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

8

Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD

9

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

10

Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore