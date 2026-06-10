Ranking FIFA Terbaru Peserta Piala Dunia 2026: Argentina Geser Prancis di Puncak

Timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Jelang Piala Dunia 2026, para peserta mulai melakukan persiapan dengan menggelar laga uji coba baik melawan sesama peserta maupun negara yang tidak lolos.
Meski bertajuk uji coba atau friendly match, namun laga-laga tersebut masuk ke dalam kategori FIFA A Matchday yang membuat kemenangan hingga kekalahan akan berpengaruh pada perolehan poin untuk penentuan ranking.
Pada pertengahan bulan Juni 2026, live ranking terbaru menunjukkan perubahan signifikan. Argentina saat ini menggeser Prancis dari puncak ranking FIFA dengan 1877,27 poin. Tepat di bawah Argentina, ada Spanyol yang baru meraih kemenangan 3-1 atas Peru kini mengoleksi 1874,71 poin.
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Prancis sendiri lengser dari singgasana nomor satu setelah alami kekalahan dari Pantai Gading dalam laga uji coba dengan skor 1-2 dan saat ini mengoleksi 1870,70 poin.
Adapun ranking empat hingga enam tidak mengalami perubahan dengan berturut-turut ditempati Inggris, Portugal, dan Brasil. Pergeseran posisi dialami Maroko yang naik ke urutan ketujuh dan menggantikan Belanda yang harus turun satu tingkat.
Sementara itu Meksiko menjadi tim tuan rumah dengan ranking tertinggi yakni 14, diikuti Amerika Serikat (17), dan Kanada yang berada di urutan ke-30.
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Grup A
Meksiko (Ranking 14)
Afrika Selatan (Ranking 60)
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